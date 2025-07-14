U Brčkom pronađeno tijelo muškarca koji se utopio u rijeci Savi

Tijelo muškarca koji je subotu navečer nestao u rijeci Savi, pronađeno je potvrđeni je za portal “Avaza”.

- Pronađeno je bežovotno tijelo u rijeci Savi, te Policija Brčko distrikta BiH preduzima mjere i radnje na identifikaciji. O svemu ćemo se sutra oglasiti saopćenjem za javnost - navela je za "Avaz" Dževida Hukičević, portparolka Policije Brčko distrikta BiH.

Podsjećamo policiji je prijavljeno kako je sa brodice u mjestu Plazulje kod crpne stanice u Savu pala jedna osoba, te da su osobe koje su bile s njim skočile u Savu ali ga nisu pronašli, te sumnjaju da se utopio.