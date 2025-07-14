U Brčkom pronađeno tijelo muškarca koji se utopio u rijeci Savi

Tijelo muškarca koji je subotu navečer nestao u rijeci Savi, pronađeno je potvrđeni je za portal “Avaza”.
- Pronađeno je bežovotno tijelo u rijeci Savi, te Policija Brčko distrikta BiH preduzima mjere i radnje na identifikaciji. O svemu ćemo se sutra oglasiti saopćenjem za javnost - navela je za "Avaz" Dževida Hukičević, portparolka Policije Brčko distrikta BiH.
Podsjećamo policiji je prijavljeno kako je sa brodice u mjestu Plazulje kod crpne stanice u Savu pala jedna osoba, te da su osobe koje su bile s njim skočile u Savu ali ga nisu pronašli, te sumnjaju da se utopio.
- O navedenom događaju upoznat je dežurni centar za osmatranje i obavještavanje, koji je saopštio da će angažovati i Civilnu zaštitu, a javljeno je i Graničnoj policiji BiH. Za navedenom osobom na rijeci Savi je organizovana potraga, ali tijelo nije pronađeno. Policijski službenici su u vezi s navedenim događajem prikupljali informacije i utvrdili da je riječ o osobi M.N. rođenoj 1978. godine iz Brčkog – saopćeno je jutros iz Policije.
Prema pisanju portal eBrčko, članovi Ronilačkog kluba "Nemo" Brčko, pronašli su danas poslijepodne tijelo Nermina M. koji se prije dvije večeri utopio u rijeci Savi.
Navode da je tijelo je pronađeno 300 metara nizvodno od mjesta gdje je nastradali posljednji put viđen živ, u blizini Fabrike vode.
Tijelo je prevezeno u Gradsku mrtvačnicu, nakon čega će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, saznaje eBrčko.