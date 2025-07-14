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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

U Brčkom pronađeno tijelo muškarca koji se utopio u rijeci Savi

Policija Brčko distrikta BiH preduzima mjere i radnje na identifikaciji

S današnje potrage u Brčkom. Facebook

Piše: Borka Cerić

14.7.2025

Tijelo muškarca koji je subotu navečer nestao u rijeci Savi, pronađeno je potvrđeni je za portal “Avaza”.

- Pronađeno je bežovotno tijelo u rijeci Savi, te Policija Brčko distrikta BiH preduzima mjere i radnje na identifikaciji. O svemu ćemo se sutra oglasiti saopćenjem za javnost - navela je za "Avaz"  Dževida Hukičević, portparolka Policije Brčko distrikta BiH. 

Podsjećamo policiji je prijavljeno kako je sa brodice u mjestu Plazulje kod crpne stanice u Savu pala jedna osoba, te da su osobe koje su bile s njim skočile u Savu ali ga nisu pronašli, te sumnjaju da se utopio.

- O navedenom događaju upoznat je dežurni centar za osmatranje i obavještavanje, koji je saopštio da će angažovati i Civilnu zaštitu, a javljeno je i Graničnoj policiji BiH. Za navedenom osobom na rijeci Savi je organizovana potraga, ali tijelo nije pronađeno. Policijski službenici su u vezi s navedenim događajem prikupljali informacije i utvrdili da je riječ o osobi M.N. rođenoj 1978. godine iz Brčkog – saopćeno je jutros iz Policije.

Prema pisanju portal eBrčko, članovi Ronilačkog kluba "Nemo" Brčko, pronašli su danas poslijepodne tijelo Nermina M. koji se prije dvije večeri utopio u rijeci Savi.

Navode da je tijelo je pronađeno 300 metara nizvodno od mjesta gdje je nastradali posljednji put viđen živ, u blizini Fabrike vode.

Tijelo je prevezeno u Gradsku mrtvačnicu, nakon čega će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, saznaje eBrčko. 

# SAVA
# POTRAGA
# MUŠKARAC
# BRČKO
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