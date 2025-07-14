Sve snage na brdu Fortica: Osim vatrogasaca, na terenu i brojni volonteri, helikopter OSBiH završio za danas

Na požarištu na brdu Fortica iznad Mostara su gotovo sve raspoložive snage Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar.
U gašenju požara pomažu im i brojni volonteri, ali i pripadnici DVD-ova.
MOSTAR
Kako nam je rekao Hasan Đipa, zamjenik komandira PVJ Mostar, situacija je nešto bolja, a na jednom dijelu je požar stavljen pod kontrolu.
Požar u Mostaru. Avaz
Na požarištu na brdu Fortica iznad Mostara su gotovo sve raspoložive snage Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar.
U gašenju požara pomažu im i brojni volonteri, ali i pripadnici DVD-ova.
Kako nam je rekao Hasan Đipa, zamjenik komandira PVJ Mostar, situacija je nešto bolja, a na jednom dijelu je požar stavljen pod kontrolu.
- Trenutno nam je prioritet u gašenju na vrhu sela Dobrč - kratko nam je rekao Đipa.
Helikopter Oružanih snaga BiH za danas je završio svoje djelovanje.
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