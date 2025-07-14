Sve snage na brdu Fortica: Osim vatrogasaca, na terenu i brojni volonteri, helikopter OSBiH završio za danas

U gašenju požara pomažu im i brojni volonteri, ali i pripadnici DVD-ova.

Na požarištu na brdu Fortica iznad Mostara su gotovo sve raspoložive snage Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar.

Kako nam je rekao Hasan Đipa, zamjenik komandira PVJ Mostar, situacija je nešto bolja, a na jednom dijelu je požar stavljen pod kontrolu.

- Trenutno nam je prioritet u gašenju na vrhu sela Dobrč - kratko nam je rekao Đipa.

Helikopter Oružanih snaga BiH za danas je završio svoje djelovanje.

Besplatno se preplatite na Youtube kanal AVAZ TV.