Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MOSTAR

Sve snage na brdu Fortica: Osim vatrogasaca, na terenu i brojni volonteri, helikopter OSBiH završio za danas

Kako nam je rekao Hasan Đipa, zamjenik komandira PVJ Mostar, situacija je nešto bolja, a na jednom dijelu je požar stavljen pod kontrolu.

Požar u Mostaru. Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

14.7.2025

Na požarištu na brdu Fortica iznad Mostara su gotovo sve raspoložive snage Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar.

U gašenju požara pomažu im i brojni volonteri, ali i pripadnici DVD-ova.

Kako nam je rekao Hasan Đipa, zamjenik komandira PVJ Mostar, situacija je nešto bolja, a na jednom dijelu je požar stavljen pod kontrolu.

- Trenutno nam je prioritet u gašenju na vrhu sela Dobrč - kratko nam je rekao Đipa.

Helikopter Oružanih snaga BiH za danas je završio svoje djelovanje.

Besplatno se preplatite na Youtube kanal AVAZ TV.

# FORTICA
# MOSTAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.