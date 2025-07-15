Požari kod Trebinja i dalje aktivni: Vjetar i nepristupačan teren najveći problemi

Požari na mjestima Popovo polje, Žarkovo-Mrkonjići, Drenjani i dalje su aktivni.

To je za RTRS potvrdio Stevan Bekan, načelnik Štaba za vanredne situacije Trebinje.

- Pokušat ćemo danas da taj požar maksimalno lokalizujemo. Vidjet ćemo kako će nam okolnosti ići od ruke što se tiče vjetra. Isto tako podrška Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a RS nastavlja se i danas - rekao je Bekan.

Bekan kaže da su jedinice raspoređene da čuvaju kuće i imovinu mještana.

- Teren nije pristupačan, ali ono što je nama važno braniti kuće, braniti živote i braniti imovinu ljudi i sačuvati naše momke koji učestvuju u svim aktivnostima - kazao je Bekan.