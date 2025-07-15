Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RASPOREĐENE JEDINICE

Požari kod Trebinja i dalje aktivni: Vjetar i nepristupačan teren najveći problemi

Pokušat ćemo danas da taj požar maksimalno lokalizujemo, istakao je Bekan

Helikopter gasi požar. RTRS

A. O.

15.7.2025

Požari na mjestima Popovo polje, Žarkovo-Mrkonjići, Drenjani i dalje su aktivni.

To je za RTRS potvrdio Stevan Bekan, načelnik Štaba za vanredne situacije Trebinje.

- Pokušat ćemo danas da taj požar maksimalno lokalizujemo. Vidjet ćemo kako će nam okolnosti ići od ruke što se tiče vjetra. Isto tako podrška Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a RS nastavlja se i danas - rekao je Bekan.

Bekan kaže da su jedinice raspoređene da čuvaju kuće i imovinu mještana.

- Teren nije pristupačan, ali ono što je nama važno braniti kuće, braniti živote i braniti imovinu ljudi i sačuvati naše momke koji učestvuju u svim aktivnostima - kazao je Bekan.

# POPOVO POLJE
# POŽARI
# ŽARKOVO-MRKONJIĆI
# DRENJANI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.