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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Helikopter Oružanih snaga BiH na požarištu iznad Mostara: Vatrogascima nevolje pričinjava jak vjetar

Trenutno je stanje na Fortici pod kontrolom, djelovanje i zračnih i kopnenih snaga je bilo efikasno, kazao je Đipa

Helikopter i jučer bio na terenu. Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

15.7.2025

Od sedam sati jutros na požarištu iznad Mostara djeluje helikopter Oružanih snaga BiH, potvrđeno je za portal „Avaza“ iz Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Mostar.

Na terenu su od ranih jutarnjih sati i ekipe PVJ Mostar, nakon što se požar na Fortici ponovo razbuktao. Vatrogascima dodatne nevolje pričinjava i jak vjetar.

- Trenutno je stanje na Fortici pod kontrolom, djelovanje i zračnih i kopnenih snaga je bilo efikasno, a kako će se situacija dalje razvijati, teško je reći - kazao nam je Hasan Đipa, zamjenik komandira PVJ Mostar.

Podsjetimo, vatrogasci se već treći dan bore sa ovim požarom koji se proširio u više pravaca. U jednom trenutku bile su ugrožene kuće. Mostarskim vatrogascima pomažu i volonteri, a s njima su jučer bili i članovi DVD-ova.

# HELIKOPTER
# VATROGASCI
# ORUŽANE SNAGE BIH
# VJETAR
# POŽAR
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