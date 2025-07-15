Helikopter Oružanih snaga BiH na požarištu iznad Mostara: Vatrogascima nevolje pričinjava jak vjetar

Od sedam sati jutros na požarištu iznad Mostara djeluje helikopter Oružanih snaga BiH, potvrđeno je za portal „Avaza“ iz Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Mostar.

Na terenu su od ranih jutarnjih sati i ekipe PVJ Mostar, nakon što se požar na Fortici ponovo razbuktao. Vatrogascima dodatne nevolje pričinjava i jak vjetar.

- Trenutno je stanje na Fortici pod kontrolom, djelovanje i zračnih i kopnenih snaga je bilo efikasno, a kako će se situacija dalje razvijati, teško je reći - kazao nam je Hasan Đipa, zamjenik komandira PVJ Mostar.