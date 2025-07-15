Emir Softić iz Bihaća u Audiju prevozio dva kilograma droge

Banjalučka policija uhapsila je Еmira Softića (57) iz Bihaća nakon što su u pretresu njegovog automobila Audi pronašli i oduzeli više od dva kilograma droge, otkriva ATV.

Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka, 14.07.2025. godine lišili su slobode lice E.S. iz Bihaća, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, navodi se u saopćenju MUP-a RS.

- Na osnovu Naredbe nadležnog suda, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka istog dana izvršen je pretres putničkog vozila marke Audi kojim je upravljalo navedeno lice, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto ukupno oko 1,16 kilograma zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „marihuanu“ i oko jedan kilogram bijele prašakste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „amfetamin"-navodi se u saopčenju.

U toku je kriminalistička obrada lica E.S., a nakon kompletiranja i dokumenotvanja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka bitće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv navedenog lica.