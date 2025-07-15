Užas u Tesliću: Jedna osoba stradala u požaru

Policijskoj stanici Teslić jučer je oko 15.50 sati, prijavljeno je da je došlo do požara na porodičnoj kući sa dva pomoćna objekta i niskog rastinja na parceli vlasništvo lica inicijala Ј.B. sa područja grada Teslića.

Postupajući po navedenoj prijavi policijski službenici su utvrdili da je tom prilikom smrtno stradalo lice inicijala M.B. sa područja grada Teslića.

Požar je lokalizovan od strane pripadnika Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić.

Uviđaj će biti izvršen danas od strane policijskih službenika Policijske stanice Teslić i vještaka za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara MUP-a RS.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.