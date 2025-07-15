Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BIT ĆE OBAVLJEN UVIĐAJ

Užas u Tesliću: Jedna osoba stradala u požaru

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj

Reagovala policija. Facebook

A. O.

15.7.2025

Policijskoj stanici Teslić jučer je oko 15.50 sati, prijavljeno je da je došlo do požara na porodičnoj kući sa dva pomoćna objekta i niskog rastinja na parceli vlasništvo lica inicijala Ј.B. sa područja grada Teslića.

Postupajući po navedenoj prijavi policijski službenici su utvrdili da je tom prilikom smrtno stradalo lice inicijala M.B. sa područja grada Teslića.

Požar je lokalizovan od strane pripadnika Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić.

Uviđaj će biti izvršen danas od strane policijskih službenika Policijske stanice Teslić i vještaka za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara MUP-a RS.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

# TESLIĆ
# PS TESLIĆ
# POŽAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.