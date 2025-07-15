Nije više u zatvoru: Hapšenje ljubavnika otkrilo gdje se nalazi fatalna Mirnesa Bešlić

Nakon što je Robert S. (32), bivši ljubavnik i saučesnik Mirnese Bešlić (42), uhapšen u Grčkoj, sada je otkriveno gdje se nalazi ova državljanka BiH.
Kako prenosi Bild, iako mnogi pretpostavljaju da je ona u zatvoru, od januara se nalazi na uslovnoj slobodi.
Odsluženje kazne
Od tri godine, na koliko je bila osuđena, morala je da da odsluži samo dvije. Uslovno јe puštena na slobodu i od јanuara živi sa priјateljicom u Štutgart-Bad Kanštatu.
Kako prenose mediji, navodno bi trebala da nađe stalni posao, ali najveći problem je što јe niјedan poslodavac ne želi, prenose Nezavisne novine.
Inače, ona se jučer putem poruke oglasila za njemačke medije, govoreći kako se osjeća nakon njegovog hapšenja.
- Mislim da je pravda konačno zadovoljena. Naravno da ću svjedočiti protiv njega kao svjedok na sudu. Apsolutno više ne želim da ga vidim. Nadam se da će jednog dana udisati isti ovaj filtrirani vazduh kao ja - napisala je Mirnesa Bešlić, u poruci RTL.
Podsjetimo, riječ je o spektakularnoj pljački iz oktobra, 2022. godine kada je Robert S. nagovorio Mirnesu iz Bosne i Hercegovine da uzme novac iz štutgartske firme za koju je tada radila. Ona je u roku od par minuta uspjela da iznese 1,25 miliona eura iz firme i nestane.
Mirnesa (42) porijeklom je iz BiH, a radila je u firmi „Prosegur“ koja se bavi prijevozom novca. Upoznala je Roberta S. u kafiću u Štutgartu dok su oboje bili u društvu prijatelja. Tokom razgovora spomenula je gdje radi, a u nabildovanom šarmeru vidjela je šansu za nešto više.
Ubrzo potom dogovorili su sastanku.
- Pri tom susretu, kojem je prisustvovao i Robertov prijatelj Marko I. (48), njih dvojica su odmah počela da ispituju Mirnesu da li je moguće ukrasti novac iz firme u kojoj radi. Ona je to u početku odbila i nije željela da govori o tome. Međutim, Robert nije odustajao, laskao joj je, govorio da želi da bude s njom i obećavao joj da, kada uzmu novac, više nikada neće morati da radi - rekao je izvor blizak slučaju.
Prema optužnici, Robert je u roku od dvije sedmice uspio da je uvjeri Mirnesu da učestvuje u pljački. Spektakularna pljačka dogodila se u petak, 14. oktobra 2022. godine. Mirnesa je otišla na posao i oko 15 časova, u trenutku kada niko nije gledao, u kutiju je spustila 80 svežnjeva novčanica od 100 i 200 eura. Zatim je napustila prostorije firme.
Napolju ju je čekao Robert u Mercedesu. Tada počinje njihov bijeg. Prvo su se odvezli u Beč, gdje ih je čekao Marko I. Zajedno su se riješili Mirnesinog mobilnog telefona, a zatim su nastavili put, prvo u Hrvatsku, pa u Srbiju.
Zadržao novac za sebe
Robert je Mirnesi dao 20.000 eura, a ostatak novca zadržao za sebe. Tokom narednih dana Marko I. je uz pomoć krijumčara prebacio Mirnesu iz Hrvatske u Srbiju. U početku su vjerovali da su uspjeli. Međutim, lagodni život pretvorio se u pakao.
Prema informacijama iz advokatskih krugova, Robert je postao sve čudniji i nije dozvoljavao Mirnesi da se udalji od njega. Iako ju je stalno držao na oku, prestao je da pokazuje bilo kakvu bliskost i odbijao je svaki kontakt sa njom. Kada mu se požalila na takvo ponašanje, on joj je zaprijetio. Uplašena, Mirnesa je potom pobjegla u Crnu Goru. Tamo je preko svog advokata kontaktirala s njemačkim vlastima i najavila da želi da se preda.