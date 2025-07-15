Nije više u zatvoru: Hapšenje ljubavnika otkrilo gdje se nalazi fatalna Mirnesa Bešlić

Nakon što je Robert S. (32), bivši ljubavnik i saučesnik Mirnese Bešlić (42), uhapšen u Grčkoj, sada je otkriveno gdje se nalazi ova državljanka BiH.

Kako prenosi Bild, iako mnogi pretpostavljaju da je ona u zatvoru, od januara se nalazi na uslovnoj slobodi.

Odsluženje kazne

Od tri godine, na koliko je bila osuđena, morala je da da odsluži samo dvije. Uslovno јe puštena na slobodu i od јanuara živi sa priјateljicom u Štutgart-Bad Kanštatu.

Kako prenose mediji, navodno bi trebala da nađe stalni posao, ali najveći problem je što јe niјedan poslodavac ne želi, prenose Nezavisne novine.

Inače, ona se jučer putem poruke oglasila za njemačke medije, govoreći kako se osjeća nakon njegovog hapšenja.

- Mislim da je pravda konačno zadovoljena. Naravno da ću svjedočiti protiv njega kao svjedok na sudu. Apsolutno više ne želim da ga vidim. Nadam se da će jednog dana udisati isti ovaj filtrirani vazduh kao ja - napisala je Mirnesa Bešlić, u poruci RTL.

Podsjetimo, riječ je o spektakularnoj pljački iz oktobra, 2022. godine kada je Robert S. nagovorio Mirnesu iz Bosne i Hercegovine da uzme novac iz štutgartske firme za koju je tada radila. Ona je u roku od par minuta uspjela da iznese 1,25 miliona eura iz firme i nestane.