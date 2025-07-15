Podignuta optužnica protiv dvojice policajaca koji nisu postupili po prijavi ubijene Inele Selimović

Optužnica protiv dvojice pripadnika Policijske stanice Kalesija Samira Valjevca i Mensura Nuhanovića je podignuta, a oni su suspendirani 28.marta jer je utvrđeno istragom da nisu postupili po telefonskoj prijavi ubijene Inele Selimović iz Kalesije.

- Optuženi su da su postupali suprotno odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH i Pravilnika o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koji su u nadležnosti policije, te po telefonskoj prijavi Inele Selimović iz Kalesije, koja je 30. januara 2025. godine prijavila svog supruga Emira Selimovića za nasilje u porodici, nisu postupali u skladu sa odredbama navedenih propisa - stoji u optužnici.

On je dodao da je optužnica danas upućena sudu na potvrđivanje.

Podsjetimo, Emir Selimović je osumnjičen da je 12. februara 2025. godine u ranim jutarnjim satima, u porodičnom stanu u Kalesiji, dok su Inela Selimović i njihov maloljetni sin spavali, iskoristio njihovu nemogućnost da se odbrane i rukama im stezao vrat, te je usljed zagušenja nastupila njihova smrt.

Selimović je bio u bijegu pet dana.