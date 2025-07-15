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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Podignuta optužnica protiv dvojice policajaca koji nisu postupili po prijavi ubijene Inele Selimović

On je dodao da je optužnica danas upućena sudu na potvrđivanje

Emir i Inela Selimović. Avaz / Facebook

Piše: Borka Cerić

15.7.2025

Optužnica protiv dvojice pripadnika Policijske stanice Kalesija Samira Valjevca i Mensura Nuhanovića je podignuta, a oni su suspendirani 28.marta jer je utvrđeno istragom da nisu postupili po telefonskoj prijavi ubijene Inele Selimović iz Kalesije.

Ovu informaciju za portal "Avaza" potvrdio je Admir Arnautović portparol Tužilaštva TK.

On je dodao da je optužnica danas upućena sudu na potvrđivanje.

- Optuženi su da su postupali suprotno odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH i Pravilnika o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koji su u nadležnosti policije, te po telefonskoj prijavi Inele Selimović iz Kalesije, koja je 30. januara 2025. godine prijavila svog supruga Emira Selimovića za nasilje u porodici, nisu postupali u skladu sa odredbama navedenih propisa - stoji u optužnici.

Podsjetimo, Emir Selimović je osumnjičen da je 12. februara 2025. godine u ranim jutarnjim satima, u porodičnom stanu u Kalesiji, dok su Inela Selimović i njihov maloljetni sin spavali, iskoristio njihovu nemogućnost da se odbrane i rukama im stezao vrat, te je usljed zagušenja nastupila njihova smrt.

Selimović je bio u bijegu pet dana.

# MUP TK
# OPTUŽNICA
# INELA SELIMOVIĆ
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