Teška nesreća u Donjoj Jablanici: Tri osobe povrijeđene, saobraćaj obustavljen

Tri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se desila danas poslijepodne na magistralnom putu M-17 Jablanica-Mostar (u Donjoj Jablanici).

Kako je potvrdila portparolka MUP-a HNK Ilijana Miloš za portal "Avaza", nesreća se desila u 14 sati.

- Učestvovala su dva putnička motorna vozila. Ima povrijeđenih osoba i trenutno su na ukazivanju medicinske pomoći u Domu zdravlja Jablanica. Promet je u potpunosti obustavljen. Uviđaj je u toku – rekla je Miloš za „Avaz“.

Putnička vozila imaju lokalnu obilaznicu, kroz naselje Djevor.