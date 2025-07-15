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POTVRĐENO IZ MUP-A HNK

Teška nesreća u Donjoj Jablanici: Tri osobe povrijeđene, saobraćaj obustavljen

Učestvovala su dva putnička motorna vozila, potvrdila je Miloš za "Avaz"

Policija na terenu. A. Ovčina / Avaz (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Piše: Amila Ovčina

15.7.2025

Tri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se desila danas poslijepodne na magistralnom putu M-17 Jablanica-Mostar (u Donjoj Jablanici).

Kako je potvrdila portparolka MUP-a HNK Ilijana Miloš za portal "Avaza", nesreća se desila u 14 sati.

- Učestvovala su dva putnička motorna vozila. Ima povrijeđenih osoba i trenutno su na ukazivanju medicinske pomoći u Domu zdravlja Jablanica. Promet je u potpunosti obustavljen. Uviđaj je u toku – rekla je Miloš za „Avaz“.

Putnička vozila imaju lokalnu obilaznicu, kroz naselje Djevor.

# MUP HNK
# DONJA JABLANICA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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