Beriz Kabilović osuđen na 19 godina zbog ugrožavanja sigurnosti, nasilničkog ponašanja i iznude

Kantonalni sud u Tuzli u ponovljenom krivičnom postupku protiv Beriza Kabilovića i Armina Halilovića, donio je i javno objavio nepravosnažnu presudu kojom su optuženi oglašeni krivim za krivično djelo Organizirani kriminal u vezi sa drugim krivičnim djelima.

Sud je optuženima za počinjena krivična djela izrekao kazne zatvora i to:

- Berizu Kabiloviću za Krivično djelo Organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima Podstrekavanje na ubistva, Dogovor za učinjenje krivičnih djela, Ugrožavanje sigurnosti, Nasilničko ponašanje, u sticaju sa produženim krivičnim djelom Iznuda, jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 19 godina.

- Arminu Haliloviću za krivično djelo Organinirani kriminal, u vezi sa krivičnim djelom Dogovor za učinjenje krivičnih djela, Nasilničko ponašanje, i u sticaju sa produženim krivičnim djelom Iznuda, jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 godina i 6 mjeseci.

Nakon izricanja presude, optuženom Berizu Kabiloviću rješenjem je produžen pritvor koji može trajati najduže devet mjeseci, računajući od dana izricanja presude, dok je optuženom Arminu Haliloviću ukinut pritvor.