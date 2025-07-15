Brat ranio sestru pištoljem u porodičnoj kući

Kako navode očevici, D. A. je navodno pokazivao pištolj svojoj mlađoj sestri u stanu ili neposredno ispred porodične kuće, kada je oružje opalilo, a metak je pogodio djevojku u predjelu stomaka. Povrijeđena je hitno prevezena u Opću bolnicu u Novom Pazaru, gdje joj je ukazana ljekarska pomoć. Njeno zdravstveno stanje zasad nije zvanično saopćeno.

U pucnjavi koja se danas oko 15 sati dogodila u blizini Univerziteta u Novom Pazaru ranjena je devetnaestogodišnja djevojka, nakon što je – prema prvim informacijama – njen brat D. A. (24) nehotice ispalio hitac iz vatrenog oružja.

Policija je brzo reagovala i uhapsila D. A. na licu mjesta, dok je na obali rijeke Raške, u neposrednoj blizini, pronađen pištolj za koji se sumnja da je korišten u incidentu. Na terenu su bile prisutne jake policijske snage koje su osiguravale prostor i provodile uviđaj.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, ne radi se o namjernom pokušaju ubistva, već o nesmotrenom rukovanju oružjem koje je dovelo do ranjavanja. Istraga je u toku, a biće utvrđeno porijeklo oružja i kako je dospjelo u posjed dvadesetčetvorogodišnjaka.

Komšije su i dalje u šoku, a mnogi navode da je riječ o porodici koja ranije nije imala problema sa zakonom. Ovaj tragičan slučaj ponovo otvara pitanje dostupnosti i nezakonitog posjedovanja vatrenog oružja u urbanim sredinama.