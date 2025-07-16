Stravična nesreća kod Prnjavora: Tokom noći poginuo pješak

Jedna osoba poginula je u nesreći koja se desila sinoć oko 22:35 sati na regionalnom putnom pravcu Prnjavor - Srbac, u mjestu Donja Ilova, Grad Prnjavor.

Kako je potvrdilo Okružno javno tužilaštvo Banja Luka, u saobraćajnoj nesreći učestvovali su: putničko vozilo marke „VW transporter“ kojim je upravljalo lice D.V. rođen 1986. godine iz mjesta Babanovci, Prnjavor, i pješak lice S.N. rođen 1964. godine iz Gornje Ilove, Prnjavor, koji je tom prilikom smrtno nastradao.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prnjavor.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, na utvrđivanju okolnosti saobraćajne nezgode, a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS, saopćeno je.