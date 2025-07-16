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SUD PRODUŽIO PRITVOR

Potvrđena optužnica za razbojništvo u Sarajevu: Muškarac u dva navrata prijetio pištoljem i oteo novac

Za glavni pretres sudu je predloženo saslušanje devet svjedoka, vještaka za kriminalističku tehniku i forenziku i izvođenju oko 30 materijalnih dokaza

Kantonalni sud u Sarajevu. Kantonalno tužilaštvo KS

A. O.

16.7.2025

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Danina Najetovića Dolića zbog krivičnog djela razbojništvo. 

Kako se navodi u saopćenju Kantonalnog tužilaštva KS, optuženi se tereti da je 13. aprila 2025. godine oko 20 sati i 40 minuta u ulici Halida Kajtaza, uz prijetnju pištoljem, od dva maloljetnika oteo novčanik i novac u iznosu od 30 KM. 

Dva dana poslije, na peronu 2 Željezničke stanice, također je uz prijetnju pištoljem, od dva brata, obraćajući im se riječima: “Vadi šta imaš kod sebe”, oteo novac u iznosu od 80 KM a potom pobjegao. 

Nakon potvrđivanja optužnice, sud je optuženom produžio pritvor. Za glavni pretres sudu je predloženo saslušanje devet svjedoka, vještaka za kriminalističku tehniku i forenziku i izvođenju oko 30 materijalnih dokaza, saopćeno je. 

# RAZBOJNIŠTVO
# KANTONALNI SUD U SARAJEVU
# DANIN NAJETOVIĆ DOLIĆ
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