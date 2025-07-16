Potvrđena optužnica za razbojništvo u Sarajevu: Muškarac u dva navrata prijetio pištoljem i oteo novac

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Danina Najetovića Dolića zbog krivičnog djela razbojništvo.

Kako se navodi u saopćenju Kantonalnog tužilaštva KS, optuženi se tereti da je 13. aprila 2025. godine oko 20 sati i 40 minuta u ulici Halida Kajtaza, uz prijetnju pištoljem, od dva maloljetnika oteo novčanik i novac u iznosu od 30 KM.

Dva dana poslije, na peronu 2 Željezničke stanice, također je uz prijetnju pištoljem, od dva brata, obraćajući im se riječima: “Vadi šta imaš kod sebe”, oteo novac u iznosu od 80 KM a potom pobjegao.

Nakon potvrđivanja optužnice, sud je optuženom produžio pritvor. Za glavni pretres sudu je predloženo saslušanje devet svjedoka, vještaka za kriminalističku tehniku i forenziku i izvođenju oko 30 materijalnih dokaza, saopćeno je.