Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UPOSLENIK I VOLONTER

U nesreći kod Donje Jablanice povrijeđena dva člana udruženja Pomozi.ba, jedan ima teške povrede

Molimo sve ljude dobrog srca da upute iskrene dove i molitve za Denisovo brzo i uspješno ozdravljenje

Saobraćajna nesreća kod Donje Jablanice. Pomozi.ba

S. S.

16.7.2025

U Donjoj Jablanici jučer je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo vozilo s uposlenikom i volonterom humanitarnog udruženja Pomozi.ba.

Krećući se svojom saobraćajnom trakom, na njih je naletjelo vozilo iz suprotnog smjera. Tom prilikom povrijeđena su dva člana organizacije, a jedan od njih zadobio je teže tjelesne povrede, saopćeno je iz Pomozi.ba.

– Riječ je o našem volonteru Denisu Šašiću iz Jablanice – mladiću koji je proteklih osam mjeseci neumorno pomagao svojim sugrađanima pogođenim prošlogodišnjim poplavama. Denis je zadobio teške povrede kuka i koljena, te se trenutno nalazi na liječenju u bolnici u Mostaru.

Molimo sve ljude dobrog srca da upute iskrene dove i molitve za Denisovo brzo i uspješno ozdravljenje – poručili su iz Udruženja Pomozi.ba.

# DONJA JABLANICA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.