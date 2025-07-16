U nesreći kod Donje Jablanice povrijeđena dva člana udruženja Pomozi.ba, jedan ima teške povrede

U Donjoj Jablanici jučer je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo vozilo s uposlenikom i volonterom humanitarnog udruženja Pomozi.ba.

Krećući se svojom saobraćajnom trakom, na njih je naletjelo vozilo iz suprotnog smjera. Tom prilikom povrijeđena su dva člana organizacije, a jedan od njih zadobio je teže tjelesne povrede, saopćeno je iz Pomozi.ba.

– Riječ je o našem volonteru Denisu Šašiću iz Jablanice – mladiću koji je proteklih osam mjeseci neumorno pomagao svojim sugrađanima pogođenim prošlogodišnjim poplavama. Denis je zadobio teške povrede kuka i koljena, te se trenutno nalazi na liječenju u bolnici u Mostaru.

Molimo sve ljude dobrog srca da upute iskrene dove i molitve za Denisovo brzo i uspješno ozdravljenje – poručili su iz Udruženja Pomozi.ba.