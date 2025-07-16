Video / Sestra Armina Kahvića kaže da su njenog ubijenog brata pokušali predstaviti kao najveće zlo, odbrana tvrdi da se Muzur branio

Iznošenjem završnih riječi danas je pred Vijećem Kantonalnog suda u Sarajevu završeno suđenje Ammaru Muzuru, koji je optužen za ubistvo Armina Kahvića zvanog Bučo, 20. oktobra prošle godine na putu prema Igmanu. Presuda će biti izrečena u petak, 18. jula.
Tužiteljica je u završnoj riječi istakla da je iz izvedenih dokaza jasno da je izvan razumne sumnje optuženi počinio krivično djelo ubistva koje mu se stavlja na teret.
– Svi izvedeni dokazi govore da se predmetni događaj desio na način kako je navedeno u optužnici – navela je tužiteljica, pozivajući se na izjave svjedoka i samog optuženog.
Tužiteljica je na kraju predložila da se optuženi Ammar Muzur proglasi krivim i kazni po zakonu.
I porodica ubijenog izrazila je želju da se obrati Vijeću, a to je učinila sestra ubijenog Armina Kahvića.
– Ja sam Indira, sestra ubijenog Armina Kahvića… Mog brata, nažalost, danas nema s nama i nikada ga više neće biti. Ubica mog brata i njegov advokat, kao i njegova supruga u svojstvu svjedoka, pokušali su mog brata predstaviti kao najveće zlo koje hoda ovom zemljom. Ja ću vam sada ukratko predstaviti ko je bio Armin Kahvić – kazala je sestra ubijenog na početku svoje emotivne završne riječi.
Kobnog 20. oktobra saznali su od snahe da je Armin u bolnici. Njene djevojčice upitale su je zašto plače:
– Uspjela sam samo izustiti da je dajdža u bolnici. Pitala me: “Mama, je l’ to dajdža kojeg najviše volim?” Uspjela sam samo da je zagrlim i da joj kažem da će dajdža biti dobro. To je bio Armin Kahvić, kojeg su naša djeca najviše voljela – kazala je kroz suze sestra ubijenog.
Navela je da su u proteklim mjesecima, otkako je Armin ubijen, dobili veliki broj poziva i poruka podrške.
– Bilo je i onih koji su smogli snage da nam izjave saučešće. Bilo je i onih u suzama koji nisu mogli izgovoriti nijednu riječ, bilo je i onih koji su s nama podijelili neke lijepe uspomene koje su im ostale s našim Arminom. A u masi tih poziva i poruka bilo je i nekoliko poruka od protuha – navela je sestra, te je nakon čitanja pojedinih poruka dodala:
– Ako biste danas, nakon što je moj Armin ubijen, prošli mahalom u kojoj je odrastao i upitali bilo koju ženu ili djevojku da kaže mišljenje o mom Arminu, svaka bi vam rekla isto – da se radilo o osobi s kojom bi se osjećala sigurno, da im je bio rame za plakanje, ali i da ih je znao nasmijati do suza. I to je bio Armin Kahvić. Nije bio savršen, nije bio bez grešaka, ali je Armin Kahvić za svoje greške kaznu platio. Pokajao se. Muzur je rekao u svom svjedočenju da je bio krupan i "seljačke građe". Bio je svjestan svoje građe. Bahatost i drskost porodice ubice prema mojoj porodici, pokušaji da ponize mog mrtvog brata, i Muzura koji mu je nanio smrtonosne povrede – sve to je nečuveno – navela je sestra ubijenog.
Nakon što je govorila o susretu i smijanju Muzurove supruge u lice Kahvićevom bratu, došlo je do incidenta u kojem je supruga optuženog počela dobacivati sestri ubijenog da laže, zbog čega je izbačena iz sudnice.
Sestra ubijenog nastavila je svoju završnu riječ, rekavši da su dobijali prijeteće poruke koje su prijavili policiji.
– Majka ubice napala je moju majku na početku suđenja. Prijatelje koji su došli kao podrška mojoj majci nazvala je kriminalcima. Iz ovog suda, majka je uz pratnju Hitne pomoći odvezena u Opću bolnicu. U proteklih šest mjeseci i 26 dana, otkako je moj Armin ubijen, ubica i njegova porodica nijednog trenutka nisu pokazali ni trunku kajanja i žaljenja za onim što se desilo. Naprotiv, pokušali su ubicu predstaviti kao žrtvu i sve negativne osobine prebaciti na mog brata, zaboravljajući da je iza Armina Kahvića ostala majka, dva brata i sestra, koji poznaju Ammara Muzura godinama i poznaju ga bolje nego što on misli – zaključila je sestra ubijenog.
Advokat Omar Mehmedbašić na početku je pročitao rečenicu iz optužnice u kojoj se navodi da je ubijeni, nakon što je saznao da se Ammar Muzur nalazi na lokalitetu Igmana, došao vozilom i krenuo prema njemu, u namjeri da ga udari.
– Odbrana, znači, ne treba uopće da sasluša svjedočenje Muzura. Čovjek koji je tu bio, i koji je bio u boljim odnosima sa preminulim nego s Muzurom, rekao je da su šetali pse i da je oštećeni došao jureći "Corsom" prema njima, zbog čega su se uplašili i izmakli. Poslije toga je uzeo kamen i pogodio psa. Došlo je do koškanja s Muzurom, a kada se sve završilo, oštećeni se vratio u auto i umjesto da ode, izašao je i rekao, po svjedočenju očevica: “Sad ću te ubiti namrtvo, j... ti mater!”, te je opet krenuo na Muzura. Znači, da nije bilo tog postupka oštećenog, Muzur ne bi uopće bio u zatvoru. On nije imao nikakav kontakt s oštećenim – naveo je Mehmedbašić.
Dodao je da je iz svjedočenja djevojke oštećenog poznato da je isti otišao da nabavi drogu.
Advokat je kazao da je Muzur izbjegavao svaki kontakt s oštećenim, ali ga je ovaj pronašao, znao gdje je i dva puta ga napao.
– U strahu za svoj život to se desilo. Ovdje se ne radi o ubistvu, možda čak ni o prekoračenju nužne odbrane, već o pukoj odbrani. Jer s jedne strane je bio kamen, a s druge strane nož, i nastupila je smrtna posljedica. Zbog svega toga predlažemo – s obzirom da moj branjenik nikada nije osuđivan, za razliku od oštećenog – da se što blaže kazni, da mu se pritvor ukine i da se oslobodi troškova postupka – zaključio je Mehmedbašić.
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