Video / Sestra Armina Kahvića kaže da su njenog ubijenog brata pokušali predstaviti kao najveće zlo, odbrana tvrdi da se Muzur branio

Iznošenjem završnih riječi danas je pred Vijećem Kantonalnog suda u Sarajevu završeno suđenje Ammaru Muzuru, koji je optužen za ubistvo Armina Kahvića zvanog Bučo, 20. oktobra prošle godine na putu prema Igmanu. Presuda će biti izrečena u petak, 18. jula.

Tužiteljica je u završnoj riječi istakla da je iz izvedenih dokaza jasno da je izvan razumne sumnje optuženi počinio krivično djelo ubistva koje mu se stavlja na teret. – Svi izvedeni dokazi govore da se predmetni događaj desio na način kako je navedeno u optužnici – navela je tužiteljica, pozivajući se na izjave svjedoka i samog optuženog.

Tužiteljica je na kraju predložila da se optuženi Ammar Muzur proglasi krivim i kazni po zakonu. I porodica ubijenog izrazila je želju da se obrati Vijeću, a to je učinila sestra ubijenog Armina Kahvića.

– Ja sam Indira, sestra ubijenog Armina Kahvića… Mog brata, nažalost, danas nema s nama i nikada ga više neće biti. Ubica mog brata i njegov advokat, kao i njegova supruga u svojstvu svjedoka, pokušali su mog brata predstaviti kao najveće zlo koje hoda ovom zemljom. Ja ću vam sada ukratko predstaviti ko je bio Armin Kahvić – kazala je sestra ubijenog na početku svoje emotivne završne riječi. Kobnog 20. oktobra saznali su od snahe da je Armin u bolnici. Njene djevojčice upitale su je zašto plače: – Uspjela sam samo izustiti da je dajdža u bolnici. Pitala me: “Mama, je l’ to dajdža kojeg najviše volim?” Uspjela sam samo da je zagrlim i da joj kažem da će dajdža biti dobro. To je bio Armin Kahvić, kojeg su naša djeca najviše voljela – kazala je kroz suze sestra ubijenog.

Navela je da su u proteklim mjesecima, otkako je Armin ubijen, dobili veliki broj poziva i poruka podrške. – Bilo je i onih koji su smogli snage da nam izjave saučešće. Bilo je i onih u suzama koji nisu mogli izgovoriti nijednu riječ, bilo je i onih koji su s nama podijelili neke lijepe uspomene koje su im ostale s našim Arminom. A u masi tih poziva i poruka bilo je i nekoliko poruka od protuha – navela je sestra, te je nakon čitanja pojedinih poruka dodala: – Ako biste danas, nakon što je moj Armin ubijen, prošli mahalom u kojoj je odrastao i upitali bilo koju ženu ili djevojku da kaže mišljenje o mom Arminu, svaka bi vam rekla isto – da se radilo o osobi s kojom bi se osjećala sigurno, da im je bio rame za plakanje, ali i da ih je znao nasmijati do suza. I to je bio Armin Kahvić. Nije bio savršen, nije bio bez grešaka, ali je Armin Kahvić za svoje greške kaznu platio. Pokajao se. Muzur je rekao u svom svjedočenju da je bio krupan i "seljačke građe". Bio je svjestan svoje građe. Bahatost i drskost porodice ubice prema mojoj porodici, pokušaji da ponize mog mrtvog brata, i Muzura koji mu je nanio smrtonosne povrede – sve to je nečuveno – navela je sestra ubijenog.