Pojavio se snimak likvidacije Igora Nedovića u Podgorici: Ubica mu prišao i zapucao, pa se dao u bijeg

Nadzorne kamere snimile su ubistvo Igora Nedovića koje je danas izvršeno u Podgorici. Policija provodi intenzivnu potragu za osumnjičenim.

Istražni organi raspolažu s većim brojem video snimaka nadzornih kamera, a neki od njih zabilježili su trenutak izvršenja zločina, kao i kretanje osumnjičenog prije, tokom i nakon samog ubistva.

Na jednom od snimaka vidi se kako ubica užurbano prilazi žrtvi, koja stoji bočno okrenuta i gleda u telefon. Kada mu se osumnjičeni približio na nekoliko metara, otvorio je vatru.

Tokom gotovo cijelog napada, osumnjičeni puca u pokretu, a zatim se nakratko vraća kada žrtva padne na tlo, i nastavlja pucati.

Podsjećamo, Nedović je i u maju bio meta napada. Tada je uprava policije raspisala lokalnu potjernicu za Podgoričanima Arjanom Rečkovićem (22) i Tarikom Muminovićem (21).

Uznemirujući snimak možete pogledati ovdje.