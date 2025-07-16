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SNIMILE NADZORNE KAMERE

Pojavio se snimak likvidacije Igora Nedovića u Podgorici: Ubica mu prišao i zapucao, pa se dao u bijeg

Nedović je i u maju bio meta napada

Uviđaj nakon ubistva. Boris Pejović / Vijesti.me

S. S.

16.7.2025

Nadzorne kamere snimile su ubistvo Igora Nedovića koje je danas izvršeno u Podgorici. Policija provodi intenzivnu potragu za osumnjičenim.

Istražni organi raspolažu s većim brojem video snimaka nadzornih kamera, a neki od njih zabilježili su trenutak izvršenja zločina, kao i kretanje osumnjičenog prije, tokom i nakon samog ubistva.

Na jednom od snimaka vidi se kako ubica užurbano prilazi žrtvi, koja stoji bočno okrenuta i gleda u telefon. Kada mu se osumnjičeni približio na nekoliko metara, otvorio je vatru.

Tokom gotovo cijelog napada, osumnjičeni puca u pokretu, a zatim se nakratko vraća kada žrtva padne na tlo, i nastavlja pucati.

Podsjećamo, Nedović je i u maju bio meta napada. Tada je uprava policije raspisala lokalnu potjernicu za Podgoričanima Arjanom Rečkovićem (22) i Tarikom Muminovićem (21).

Uznemirujući snimak možete pogledati ovdje.

# UBISTVO
# CRNA GORA
# IGOR NEDOVIĆ
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