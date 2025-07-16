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Požari i dalje gore kod Trebinja, vatrogasci uspjeli odbraniti kuće u Popovom polju

Požari koji već danima haraju područjem istočne Hercegovine i dalje su aktivni, ali prema posljednjim informacijama situacija je pod kontrolom

Požari kod Trebinja. ATV

M. Až.

16.7.2025

Požari koji već danima haraju područjem istočne Hercegovine i dalje su aktivni, ali prema posljednjim informacijama situacija je pod kontrolom i trenutno nema opasnosti po kuće.

- Situacija na požarištima u okolini Trebinja je stabilna i dalje je aktivan požar u selima u Popovom polju, ali nema opasnosti po kuće - izjavio je za Srnu Stevan Bekan, načelnik gradskog Štaba za vanredne situacije.

Bekan je naveo da su vatrogasci tokom dana uspjeli odbraniti kuće od vatre u selu Žulja u Popovom polju, gdje se vatra opasno približila stambenim objektima.

„Nadamo se da u toku noći nećemo imati većih problema. Jedinice su u pripravnosti, tako da u svakom trenutku mogu da dođu gdje bude potrebno“, kazao je Bekan.

Dodao je da su požari i dalje prisutni na potezu sela Drijenjani – Mesari, kao i u okolini sela Jasen i Cibrijan, ali da vatra ne prijeti domaćinstvima.

- Na požarištu u trebinjskim brdima situacija je trenutno stabilna, ali su prognoze nezahvalne. Pratimo sve, spremni da reagujemo - poručio je Bekan.

# POŽAR
# POPOVO POLJE
# TREBINJE
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