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AUSTRALIJA

Tinejdžeri uhapšeni zbog ubistva Zdravka Bilića, objavljen snimak

Krenuli u krađu, pa ga izboli pred vilom

Zdravko Bilić. Facebook

B. C.

17.7.2025

Dvojica tinejdžera optužena su za ubistvo Zdravka Bilića (57), porijeklom sa prostora bivše Jugoslavije, koji je u ponedjeljak pronađen mrtav ispred svoje luksuzne vile u Australiji.

Detektivi su uhapsili petnaestogodišnjeg dječaka iz Vest Vumbaja, naselja u regionu Sunčana obala i sedamnaestogodišnjeg tinejdžera iz Birvaha i obojicu optužili za ubistvo, piše Telegraf.

Danas na sudu

Oni bi trebalo danas da se pojave na sudu.

Policija Kvinsledna je objavila i snimak privođenja jednog tinejdžera, koji je uhapšen dok je izlazio iz autobusa.

- Uhapšen si zbog ubistva, govori policajac dok tinejdžera izvlače iz autobusa.

Drugi tinejdžer je uhapšen na mirnoj ulici tokom noći.

Bilića je komšija pronašao bez svijesti ispred luksuzne vile u Varani u ponedjeljak oko 19.35 sati.

Policija je rekla da je zadobio dvije ubodne rane u stomak.

Detektiv Kris Tuhi obratio se medijima ispred policijske stanice Maručidor u četvrtak, potvrđujući ključne detalje istrage o smrti Bilića.

- Mislimo da su dva mladića ušla u kuću gospodina Bilića u nedjelju uvečer, rekao je inspektor Tuhi.

On je naveo da su dječaci ukrali stvari - uključujući ključeve od automobila Bilića - prije nego što su se suočili sa njim.

Navodi se da je svađa izgleda počela unutar kuće prije nego što se Bilić našao na travnjaku ispred imanja.

Dvije ubodne rane

- Kao rezultat te svađe, zadobio je dvije smrtonosne ubodne rane, rekao je inspektor Tuhi.

Policija je od tada pronašla nož za koji tvrdi da je korišćen kao oružje, a koji je sada u fazi forenzičkog ispitivanja.

Inspektor Tuhi je rekao da su dječaci optuženi za nepovezane provale dva dana prije ubistva.

- Tvrdićemo da su provalili na još jednu adresu na Sunčanoj obali, kao i na još jednu u Brizbejnu, rekao je.

# UBISTVO
# TINEJDŽERI
# KRAĐA
# AUSTRALIJA
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