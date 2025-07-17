Tinejdžeri uhapšeni zbog ubistva Zdravka Bilića, objavljen snimak

Dvojica tinejdžera optužena su za ubistvo Zdravka Bilića (57), porijeklom sa prostora bivše Jugoslavije, koji je u ponedjeljak pronađen mrtav ispred svoje luksuzne vile u Australiji.
Detektivi su uhapsili petnaestogodišnjeg dječaka iz Vest Vumbaja, naselja u regionu Sunčana obala i sedamnaestogodišnjeg tinejdžera iz Birvaha i obojicu optužili za ubistvo, piše Telegraf.
Danas na sudu
Oni bi trebalo danas da se pojave na sudu.
Policija Kvinsledna je objavila i snimak privođenja jednog tinejdžera, koji je uhapšen dok je izlazio iz autobusa.
- Uhapšen si zbog ubistva, govori policajac dok tinejdžera izvlače iz autobusa.
Drugi tinejdžer je uhapšen na mirnoj ulici tokom noći.
Bilića je komšija pronašao bez svijesti ispred luksuzne vile u Varani u ponedjeljak oko 19.35 sati.
Policija je rekla da je zadobio dvije ubodne rane u stomak.
Detektiv Kris Tuhi obratio se medijima ispred policijske stanice Maručidor u četvrtak, potvrđujući ključne detalje istrage o smrti Bilića.
- Mislimo da su dva mladića ušla u kuću gospodina Bilića u nedjelju uvečer, rekao je inspektor Tuhi.
On je naveo da su dječaci ukrali stvari - uključujući ključeve od automobila Bilića - prije nego što su se suočili sa njim.
Navodi se da je svađa izgleda počela unutar kuće prije nego što se Bilić našao na travnjaku ispred imanja.
Dvije ubodne rane
- Kao rezultat te svađe, zadobio je dvije smrtonosne ubodne rane, rekao je inspektor Tuhi.
Policija je od tada pronašla nož za koji tvrdi da je korišćen kao oružje, a koji je sada u fazi forenzičkog ispitivanja.
Inspektor Tuhi je rekao da su dječaci optuženi za nepovezane provale dva dana prije ubistva.
- Tvrdićemo da su provalili na još jednu adresu na Sunčanoj obali, kao i na još jednu u Brizbejnu, rekao je.