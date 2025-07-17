Tinejdžeri uhapšeni zbog ubistva Zdravka Bilića, objavljen snimak

Dvojica tinejdžera optužena su za ubistvo Zdravka Bilića (57), porijeklom sa prostora bivše Jugoslavije, koji je u ponedjeljak pronađen mrtav ispred svoje luksuzne vile u Australiji.

Detektivi su uhapsili petnaestogodišnjeg dječaka iz Vest Vumbaja, naselja u regionu Sunčana obala i sedamnaestogodišnjeg tinejdžera iz Birvaha i obojicu optužili za ubistvo, piše Telegraf.

Danas na sudu

Oni bi trebalo danas da se pojave na sudu.

Policija Kvinsledna je objavila i snimak privođenja jednog tinejdžera, koji je uhapšen dok je izlazio iz autobusa.

- Uhapšen si zbog ubistva, govori policajac dok tinejdžera izvlače iz autobusa.