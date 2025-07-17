Šest osoba povrijeđeno u sudaru kod Zvornika, dvoje teže

Šest osoba, od kojih dvoje teže, povrijeđeno je u sudaru dva automobila na magistralnom putu u mjestu Novo Selo kod Zvornika.

Povrijeđeni su žena koja je vozila Audi M. R. iz Vlasenice, suvozač lice J. S, zatim vozač Passata B. M. iz Zvornika, suvozač NJ. M. i putnici S. M. i S. M, saopšteno je danas iz zvorničke Policijske uprave.

Povrijeđeni su prevezeni u Bolnicu Zvornik gdje su vozaču Passta i njegovom suvozaču konstatovane teže povrede, dok se za ostala lica dežurni ljekar nije mogao izjasniti o težini povreda.

Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć na magistralnom putu Zvornik-Milići oko 21.30 sati, a policija je izvršila uviđaj.

Protiv vozača Audija M. R. biće podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanje javnog saobraćaja.



