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OBAVLJEN UVIĐAJ

Šest osoba povrijeđeno u sudaru kod Zvornika, dvoje teže

Povrijeđeni su prevezeni u Bolnicu Zvornik gdje su vozaču Passta i njegovom suvozaču konstatovane teže povrede

Policija obavila uviđaj. Avaz (Fotografija ne odražava stvarni događaj)

B. C.

17.7.2025

Šest osoba, od kojih dvoje teže, povrijeđeno je u sudaru dva automobila na magistralnom putu u mjestu Novo Selo kod Zvornika.

Povrijeđeni su žena koja je vozila Audi M. R. iz Vlasenice, suvozač lice J. S, zatim vozač Passata B. M. iz Zvornika, suvozač NJ. M. i putnici S. M. i S. M, saopšteno je danas iz zvorničke Policijske uprave.

Povrijeđeni su prevezeni u Bolnicu Zvornik gdje su vozaču Passta i njegovom suvozaču konstatovane teže povrede, dok se za ostala lica dežurni ljekar nije mogao izjasniti o težini povreda.

Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć na magistralnom putu Zvornik-Milići oko 21.30 sati, a policija je izvršila uviđaj.

Protiv vozača Audija M. R. biće podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanje javnog saobraćaja.


# PU ZVORNIK
# POVRIJEĐENI
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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