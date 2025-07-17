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TUŽILAŠTVO KS

Muškarac optužen zbog spolnog odnosa s djevojčicom (12), odvukao je u šumu

Postupajuća tužiteljica predložila je sudu produženje pritvora optuženom

Tužilaštvo KS. Facebook

B. C.

17.7.2025

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv 36-godišnjaka zbog krivičnog djela spolni odnos s djetetom. Optuženi se tereti da je u aprilu 2025. godine 12-godišnjakinju odvukao automobiliom u šumu a potom je prisilio na spolni odnos. Postupajuća tužiteljica predložila je sudu produženje pritvora optuženom. 

Za glavni pretres je predloženo saslušanje devet svjedoka, pet vještaka i izvođenje oko 40 materijalnih dokaza.

Imajući u vidu odredbe Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, informiranje javnosti o ovoj vrsti predmeta je ograničeno, a u najboljem interesu djeteta, tj. u cilju zaštite djece i maloljetnika.

# TUŽILAŠTVO KS
# MUŠKARAC
# SPOLNI ODNOS
# DIJETE
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