Muškarac optužen zbog spolnog odnosa s djevojčicom (12), odvukao je u šumu

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv 36-godišnjaka zbog krivičnog djela spolni odnos s djetetom. Optuženi se tereti da je u aprilu 2025. godine 12-godišnjakinju odvukao automobiliom u šumu a potom je prisilio na spolni odnos. Postupajuća tužiteljica predložila je sudu produženje pritvora optuženom.

Za glavni pretres je predloženo saslušanje devet svjedoka, pet vještaka i izvođenje oko 40 materijalnih dokaza.

Imajući u vidu odredbe Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, informiranje javnosti o ovoj vrsti predmeta je ograničeno, a u najboljem interesu djeteta, tj. u cilju zaštite djece i maloljetnika.