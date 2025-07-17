Bizarno: Presuda za ubistvo Banjalučanina ukinuta zbog permutacije prezimena

Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je presudu Draganu Jelači (49), Davidu Kostiću (47) i Valentini Stojanović (21), kojom su osuđeni na 32 godine zatvora zbog ubistva Saše Kisina (49) iz Banja Luke.

Nije ni razmatralo detalje iz žalbi

Kako saznaje ATV presuda je ukinuta iz bizarnog razloga, odnosno zbog toga što je u izreci presude permutovano prezime optužene Valentine Stojanović, koja je u dijelu presude oslovljena prezimenom drugooptuženog Kostića. Vijeće zbog toga praktično nije ni razmatralo detalje iz žalbi advokata odbrane i postupak je vratilo na novo suđenje Okružnom sudu u Banja Luci.

Ukinutom presudom Jelača je osuđen na 12, a Stojanovićeva i Kostić na po 10 godina zatvora. Iako im je optužnicom na teret stavljeno teško ubistvo, sud je djelo prekvalifikovao u ubistvo.

Zločin se dogodio 13. maja prošle godine oko 21 časova u napuštenoj kući u ulici Jovana Dučića u Banja Luci. U presudi se navodi da su Jelača, Kostić i Stojanovićeva kao saizvršioci ubili Kisina iz koristoljublja, budući da su mu ukrali novčanik s novcem.

Udarali ga rukama

Nakon verbalnog sukoba sa oštećenim nanijeli su mu oko 20 udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu i nanijeli mu višestruke povrede usljed koji je preminuo u UKC Republike Srpske. Nakon batinanja od žrtve su ukrali novčanik”, navodi se u presudi.

Žrtvi su nanijeli povrede od kojih je u 3.25 časova podlegao u UKC Republike Srpske.

Inače, optuženi su bili poznati kao skitnice, sklone konzumaciji narkotika i alkohola. U vrijeme zločina svi su bili pod dejstvom alkohola i Jelači je izmjereno 2,4 g/kg, Stojanovićevoj 1 g/kg, a Kostiću 1,72 g/kg.