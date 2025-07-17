Video iz sudnice / Nastavljeno suđenje Elvisu Keljmendiju i ostalima: Svjedoku bili poznati Sky kodovi optuženih

U nastavku suđenja Elvisu Keljmendiju, Ajlinu Ahmiću i Mlađenu Veljoviću, optuženima za trgovinu drogom, jučer je u Sudu odbrana unakrsno ispitala svjedoka Alema Kljajića, policijskog službenika Odjela za istrage GPBiH, a koji je završio s čitanjem analize Sky komunikacija optuženih.

Advokati Emir Gazić, Mirna Avdibegović i Sajra Mujan su imali brojna pitanja za svjedoka, a koja su se uglavnom odnosila na prigovore u vezi sa zakonitosti i autentičnosti dokaza.

Brojna pitanja advokata

Gazić, koji zastupa Elvisa Keljmendija, od samog početka svjedočenja Kljajića uložio je prigovor zakonitosti, jer Kljajić, prema njihovom mišljenju, nije stručno lice.

Advokat Gazić, pročitao je član Pravilnika GPBiH o tome koje su dužnosti policijskog službenik , te upitao Kljajića da li ima neko drugo rješenje. Kljajić je kazao da je trenutno angažiran u Centralnom istražnom uredu i obavlja i druge poslove i zadatke koje mu naloži njegov nadređeni.

Na upit da li on kao policijski službenik može sačiniti izvještaj, svjedok je odgovorio da može, na šta je uslijedilo pitanje je li mu poznato da Pravilnikom to može uraditi samo inspektor.

- Moguće. U skladu sa ZKP-om policijski službenik može sačiniti izvještaj o krivičnom djelu- kazao je Kljajić.

Svjedok je potvrdio da je identifikaciju Elvisa Keljkmendija u Sky komunikacijama izvršio MUP Kantona Sarajevo, te mu je postavljeno pitanje je li sto posto siguran da je pomenuti pin kod koristio Keljmendi. Svjedok je odgovorio da je potpuno siguran jer je Keljmendi identifociran i u drugim predmetima.

- Kad spominjete komunikaciju Keljmendija i Sake Bibića, kroz vašu analizu, može se zaključiti da niste vi došli do identifikacije sagovornika odnosno korisnika, nego je vaš zaključak podatak druge agencije- pitao je Gazić.

- To nije moj zaključak, postoji pismeno da je korisnik Elvis Keljmendi- odgovorio je svjedok.

- Vi faktički zaključujete da Sako kupuje od Elvisa vozilo i izvodite zaključak da je to vozilo bilo prebijanje nekim narkotičkim sredstvina ili nešto slično- kazao je advokat.

- Tačno to je u zadnjem događaju objašnjeno- uslijedio je odgovor svjedoka, nakon čega su uslijedila dalja pitanja odbrane.

- Možete li nam tačno naći tu komunikaciju gdje oni prebijaju ta narkotička sredstva.

- Trenutno ne mogu to naći, na prošlom ročistu je upravo se zadjnje poglavlje ticalo tog Mercedesa gdje je bilo riječ o prodaji najmanje tri kilograma opojne droge spid, gdje su između ostalog oni izvršili kompenzaciju- naveo je svjedok.

- I vi i ja znate da nije bilo takve komunikacije, to je jasno rečeno na ročištu. Da li vam je poznato da prilikom pretresa kod Elvisa nije pronađen niti jedan gram droge- pitao je Gazić.

- Nije mi poznato nisam prisustvovao pretresu.

- Vi ste problematizirali prodaju vozila izumeđu ova dva lica, vi samo pretpostavljate da je to tako- nastavio je advokat.

- Ne pretpostavljam to je tako, postoje pismena koja smo pribavili i izvod iz CIPS-a o vozilu gdje se jasno vidi. Ako se sjećate komunikacije, keljmendi mu je poslao taj broj i agenciju u koju se javio prilikom daljeg preuzimanja vozila- naveo je svjedok.

- Vi ste rekli da je kompenzacija između Elvisa i Sake i da je bila neka doplata u vezi njihove trgovine. Kako to tvrdite kad nema nikakve droge, nije zaplijenjeno ništa , može li biti da on hipotetički priča. Dobro možete li vi tvrditi da su komunikacije sa Skya sto posto tačne , ako nisu potrkrijepljene niti jednim dokazom- upitao je Gazić.

Prenio šta je bilo na CD-u

- To nije moje da tvrdim niti da ulazim u to. Vjerno sam prenio šta je je bilo na CD-u i ono što je prezenitirano je vjerno prezentirano- naveo je svjedok.

- Kažete da ste zapriimili nalaz za analizu na kojem su se nalazile Sky komunikacije za određene Sky kodove - pitao je Gazić.

- Tako je - potvrdio je svjedok.

- Vi niste vršili analizu s oruginalnog francuskog CD-a, već sa CD-a koji je bio pripremljen u MUP-u.

- To pitajte tužilaštvo od njih sam dobio CD- naveo je svjedok dodavši da što se tiče samog sadržaja komunikacija, nije vršena nikava izmjena.

- Vi ste tvrdili da je se Elvis dao u potragu za drogom ,a Sako da je tražio kamion, vi to tvrdite iz komunikacija lica kod kojih niste pronašli drogu i niste pronašli kriptovane telefone, jeste li pronašli kamion – upitao je Gazić.

- Kamion je identifikovan na prelasku državne granice BiH. Meni nije poznato je li kamion zaustavljen o tertian- naveo je svjedok, a Gazić je dodao:

- A izvodite zaključak da je droga, a što nema ništa u kamionu to je drugo.

- Postoje fotografije, cijela komunikacija je potkrijepljena nizom dokaza, a u jednom od događaja je zaplijenjena određena količina opojne droge - naveo je svjedok Kljajić.

Gazić je utvrdio da prevod na albanski jezik nije autentičan, da nije vjerodostojan i da tumač albanskog jezika nije pismeno upozorena na odredbe ZKP-a.

Mirna Avdibegović, koja zastupa Ajlina Ahmića, prigovorila je da je svjedok tokom iznošenja podataka davao činjenični opis i pravnu kvalifikaciju, iako nije pravnik. Svjedok je potvrdio da on nije učestvovao u identifikaciji Sky korisnika koju je obavio MUP KS.

Odgovarajući na pitanja advokatice Avdibegović, svjedok je potvrdio da je tačno da on nije vještak i da u GPBiH postoji Odsjek za analitiku. Kasnije će svjedok pojasniti na pitanje tužiteljice Sanite Imamović da analizu Sky dokaza nije radio Odsjek za analitiku, jer je u naredbi Tužilaštva BiH traženo i prikupljanje dokaza što radi Odjel za istrage.

Izvršio identifikaciju

Saglasio se s konstatacijom da da tabela koja je prikazana nije original, več modifikovana tabela, ali je naglasio da je sadržaj isti. Ne radi se o podacima sa servera, on ga nije ni imao, te ne može govoriti je li na tabele preneseno sve sa servera. Potvrdio je da je on izdvojio događaje koji su relevantni kao i krivično pravne radnje .

Odgovarajući na pitanje Sajre Mujan, braniteljice Mlađena Veljovića, svjedok Kljajić je potvrdio da je on, koristeći program IDDEEA-e, izvršio identifikaciju Mlađena Veljovića na osnovu fotografije kojauje neko poslao u komunikacijama.

Potvrdio je Kljajić da je identifikaciju Veljovića izvršio mjesec nakon što je sačinio analizu. Odgovarajući na pitanja tužiteljice, Kljajić je pojasnio da je i ranije, na osnovu podataka policijskih agencija imao podatak o kodu koji je koristio Mlađen Veljović, tako da je prilikom sačinjavanja analize već imao informaciju koji kod koristi Veljović.

Suđenje se nastavlja u septembru.

