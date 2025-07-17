Vozač automobila poginuo u Lukavcu, saobraćaj obustavljen

U Lukavcu se danas dogodila teška nesreća u kojoj je poginuo vozač automobila.

- Danas 17.7.2025. godine, oko 12:40 sati na dijelu magistralnog puta M-4 u neposrednoj blizi objekta "Azotara" na području grada Lukavac, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo i teretno motorno vozilo. U ovoj saobraćajnoj nezgodi na mjestu događaja je smrtno stradao vozač putničkog motornog vozila (1950), čiju smrt je konstatovao dežurni ljekar SHMP Doma zdravlja Lukavac, dok je saputnica iz vozila prevezena u JZU UKC Tuzla - saopćeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Uviđaj prema uputama dežurnog tužioca KTTK-a koji rukovodi uviđajem, vrše istražitelji OKP PU Lukavac uz asistenciju policijskih službenika PS Lukavac.

Saobraćaj na navedenoj lokaciji je privremeno obustavljen, do okončanja uviđaja i odvija se alternativnim pravcima.