Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

STRAVIČNA NESREĆA

Vozač automobila poginuo u Lukavcu, saobraćaj obustavljen

Saputnica iz vozila prevezena u JZU UKC Tuzla

Kolona vozila kod Lukavca. Čitatelj

B. C.

17.7.2025

U Lukavcu se danas dogodila teška nesreća u kojoj je poginuo vozač automobila.

- Danas 17.7.2025. godine, oko 12:40 sati na dijelu magistralnog puta M-4 u neposrednoj blizi objekta "Azotara" na području grada Lukavac, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo i teretno motorno vozilo. U ovoj saobraćajnoj nezgodi na mjestu događaja je smrtno stradao vozač putničkog motornog vozila (1950), čiju smrt je konstatovao dežurni ljekar SHMP Doma zdravlja Lukavac, dok je saputnica iz vozila prevezena u JZU UKC Tuzla - saopćeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.  

Uviđaj prema uputama dežurnog tužioca KTTK-a koji rukovodi uviđajem, vrše istražitelji OKP PU Lukavac uz asistenciju policijskih službenika PS Lukavac.

Saobraćaj na navedenoj lokaciji je privremeno obustavljen, do okončanja uviđaja i odvija se alternativnim pravcima.

# MUP TK
# LUKAVAC
# STRADALI
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.