Na graničnom prijelazu Orašje zaplijenjeno više od pola kilograma kokaina

Pripadnici Jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Orašje, 15. jula 2025. godine, zaplijenili su 527 grama opojne droge kokain na ulasku u BiH na Međunarodnom graničnom prijelazu Orašje, saopćeno je iz GP BiH.

Opojna droga je otkrivena na drugoj liniji graničnih provjera prilikom detaljnog pregleda i kontrole putničkog motornog vozila Škoda, nacionalnih oznaka Republike Hrvatske. Vozilom je upravljao državljanin BiH, a kao suvozač u vozilu se nalazio, također, državljanin BiH, kod kojeg je i pronađena spomenuta opojna droga kokain.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva BiH, prema čijem je nalogu izvršen pretres osoba i vozila te osumnjičeni lišeni slobode. Nakon kriminalističke obrade, obojica bh. državljana su, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Neovlašten promet opojnim drogama iz člana 195. stav (1) Krivičnog zakona BiH predata postupajućem tužiocu Tužilaštva BiH.