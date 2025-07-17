Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UHAPŠENI DRŽAVLJANI BIH

Na graničnom prijelazu Orašje zaplijenjeno više od pola kilograma kokaina

Droga pronađena kod suvozača prilikom kontrole Škode, hrvatskih oznaka

Zaplijenjeni kokain. GP BIH

B. C.

17.7.2025

Pripadnici Jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Orašje, 15. jula 2025. godine, zaplijenili su 527 grama opojne droge kokain na ulasku u BiH na Međunarodnom graničnom prijelazu Orašje, saopćeno je iz GP BiH.

Opojna droga je otkrivena na drugoj liniji graničnih provjera prilikom detaljnog pregleda i kontrole putničkog motornog vozila Škoda, nacionalnih oznaka Republike Hrvatske. Vozilom je upravljao državljanin BiH, a kao suvozač u vozilu se nalazio, također, državljanin BiH, kod kojeg je i pronađena spomenuta opojna droga kokain.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva BiH, prema čijem je nalogu izvršen pretres osoba i vozila te osumnjičeni lišeni slobode. Nakon kriminalističke obrade, obojica bh. državljana su, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Neovlašten promet opojnim drogama iz člana 195. stav (1) Krivičnog zakona BiH predata postupajućem tužiocu Tužilaštva BiH. 

# KOKAIN
# GPBIH
# ORAŠJE
# HAPŠENJE
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.