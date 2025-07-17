Likvidacija "kavčanina" u Podgorici: Igor Nedović pogođen s 15 metaka na kućnom pragu

Igor Nedović (29), državljanin Crne Gore i prema policijskim evidencijama pripadnik "kavačkog klana", preminuo je u Kliničkom centru Crne Gore nakon što je ranjen u oružanom napadu u Staroj Varoši, nedaleko od svoje kuće.

Ubica prišao s leđa

Prema nezvaničnim informacijama crnogorskih medija, Nedović je pogođen iz automatskog oružja dok je stajao ispred kuće i razgovarao s prijateljem koji je bio na motociklu.

– Napadač im je prišao s leđa dok su pričali. Nisu ga ni primijetili. Kad je počeo pucati, motociklista je pao i pobjegao, a pucano je samo u Nedovića – ispričao je izvor lista „Vijesti“.

Uprava policije je potvrdila da se pucnjava dogodila 16. jula oko 13:30 sati u Ulici Gojka Radonjića te da je Nedović zadobio teške povrede od kojih je kasnije preminuo u bolnici.

– Nakon ukazane ljekarske pomoći, on je podlegao povredama u Kliničkom centru Crne Gore. Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku drugih jedinica i u koordinaciji s Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, preduzimaju mjere na rasvjetljavanju krivičnog djela i pronalasku izvršioca – navedeno je iz Uprave policije.

Prešao u suparnički klan, pa postao meta

Igor Nedović je već bio meta napada u maju ove godine, kada je ranjen u kafiću u podgoričkom naselju Siti kvart.

– Do pucnjave je došlo kada je, kako se sumnja, nepoznata osoba ušla u lokal i ispalila tri metka u pravcu I. N., koji je tada ranjen u predjelu stomaka – naveli su tada iz Uprave policije.

Tri dana kasnije policija je saopćila da je motiv pokušaja ubistva rasvijetljen: Nedović je ranije bio pripadnik "škaljarskog klana", ali se nedavno pridružio suparničkom "kavačkom klanu".

Sumnja se da je upravo ta promjena strane razlog njegove likvidacije – moguća odmazda bivših saradnika.