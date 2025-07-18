Ammar Muzur osuđen na četiri godina zatvora zbog ubistva Armina Kahvića u prekoračenju nužne odbrane

Vijeće Kantonalnog suda u Sarajevu danas je izreklo presudu Ammaru Muzuru koji je optužen za ubistvo Armina Kahvića zvanog Bučo, 20. oktobra prošle godine na putu prema Igmanu.

Muzur se sumnjiči da je kobnog dana oko 18 sati na putu prema Igmanu nožem usmrtio Armina Kahvića. Nakon verbalne prepirke, prvobitno su se fizički sukobili, a potom je Kahviću zadao više ubodnih rana u predjelu grudnog koša, odnosno, srca.

Muzuru je pritvor ukinut i odmah se pušta na slobodu.

Muzuru je izrečena kazna zatvora u trajanju od četiri godine u prekoračenju nužne odbrane.

Sestra Armina Kahvića kaže da su njenog ubijenog brata pokušali predstaviti kao najveće zlo, odbrana tvrdi da se Muzur branio

Tužiteljica je u završnoj riječi istakla da je iz izvedenih dokaza jasno da je izvan razumne sumnje optuženi počinio krivično djelo ubistva koje mu se stavlja na teret, te je zatražila da bude kažnjen po Zakonu.

Advokat Omar Mehmedbašić koji zastupa Muzura istakao je ranije da se radilo o odbrani, te je zatražio blažu kazna za optuženog.

