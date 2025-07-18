Policija u Sjenjaku: U toku velika akcija na suzbijanju zloupotrebe opojnih droga

U Tuzli je u toku velika akcija pripadnika MUP-a Tuzlanskog kantona vezano za sprečavanje zloupotrebe opojnih droga, potvrdila je za portal “Avaza” Adnana Sprečić, portparolka MUP-a TK.

- Poduzimaju se određene službene radnje istražitelja Sektora kriminalističke policije uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK, a u okviru planskih višemjesečnih aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona - navela je Sprečić za “Avaz”.

Aktivnost specijalaca i policijskih istražitelja primijećena je u tuzlanskom naselju Sjenjak.

Akcija još traje, još nema informacija je li neko do sada lišen slobode.