Opsadno stanje ispred zgrade u tuzlanskom naselju Sjenjak: U toku hapšenja zbog droge

Pripadnici MUP-a TK vrše hapšenja u tuzlanskom naselju Sjenjak u akciji koja se tiče sprečavanja zloupotrebe opojnih droga, javlja "Avazov" reporter s lica.
Veliki broj pripadnika MUP-a se nalazi ispred jedne zgrade, a kako javlja "Avazov" reporter završen je pregled vozila marke Mercedes, a nakon toga se obavljaju pretresi stana na istoj lokaciji.
- Poduzimaju se određene službene radnje istražitelja Sektora kriminalističke policije uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK, a u okviru planskih višemjesečnih aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona - navela je Adnana Sprečić, portparolka MUP-a TK, za “Avaz”.