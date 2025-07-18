Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

Opsadno stanje ispred zgrade u tuzlanskom naselju Sjenjak: U toku hapšenja zbog droge

Završen je pregled vozila marke Mercedes, a nakon toga se obavljaju pretresi stana na istoj lokaciji

Hapšenja u Tuzli - Avaz
Hapšenja u Tuzli - Avaz
Hapšenja u Tuzli - Avaz
Hapšenja u Tuzli - Avaz
Hapšenja u Tuzli - Avaz
S. S.

18.7.2025

Pripadnici MUP-a TK vrše hapšenja u tuzlanskom naselju Sjenjak u akciji koja se tiče sprečavanja zloupotrebe opojnih droga,  javlja "Avazov" reporter s lica.

Veliki broj pripadnika MUP-a se nalazi ispred jedne zgrade, a kako javlja "Avazov" reporter završen je pregled vozila marke Mercedes, a nakon toga se obavljaju pretresi stana na istoj lokaciji.

- Poduzimaju se određene službene radnje istražitelja Sektora kriminalističke policije uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK, a u okviru planskih višemjesečnih aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona - navela je Adnana Sprečić, portparolka MUP-a TK, za “Avaz”.

# MUP TK
# HAPŠENJA
PRIKAŽI KOMENTARE (21)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.