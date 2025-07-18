Din Bahtović optužen zbog svirepog ubistva u Visokom: Tijelo poznanika isjekao i sakrio u kofer

Sudija za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u Zenici potvrdio je optužnicu protiv Dina Bahtovića iz Visokog zbog toga što je na svirep način ubio prijatelja P. E. i njegovo tijelo sakrio u putni kofer s namjerom da ga uništi sa svim dokazima.

Nož, sjekira i čekić

Kantonalno tužilaštvo ZDK objavilo je optužnicu u kojoj se navodi da je 9. marta 2025. godine D. B. bio u svom stanu s P. E. i još jednom osobom.

Nakon kraće verbalne prepirke, tokom noći D. B. je brutalno nasrnuo na P. E. koristeći više predmeta pogodnih za nanošenje povreda i to s dva noža, sjekirom i čekićem.

Napad je, prema nalazu vještaka, doveo do smrtonosnih povreda, dok je žrtva bila u stanju svijesti i pretrpjela znatne bolove i patnju.

Nakon toga, kako se navodi, osumnjičeni je pokušao sakriti tijelo stavljajući isječene djelove tijela u kofer te ga premjestio u kupatilo, dok je u drugi kofer odložio sredstva izvršenja i lične stvari žrtve, s namjerom da ih kasnije ukloni.

- D. B., u namjeri da sakrije beživotno tijelo P. E., isto stavio u jedan putni kofer crne boje, srednje veličine, prethodno mu prerezavši vrat kako bi beživotno tijelo cijelo moglo stati u kofer, nakon čega je kofer sa isječenim E. beživotnim tijelom premjestio u tuš kabinu kupatila, sa ciljem i namjerom da se kasnije riješi tijela odvoženjem na nepoznatu lokaciju, dok je u drugi kofer ljubičaste boje, također, u namjeri da sakrije dokaze sa lica mjesta i sredstva izvršenja, stavio svoju odjeću, posteljinu, dva crna naprijed opisana noža, sjekiru, čekić sa polomljenom drškom i lične dokumente P. E., koje je imao namjeru, također, uništiti zajedno sa beživotnim tijelom P. E.- navodi se u optužnici.

Koristio sprej

U stanu je potom pokušao prekriti tragove krvi i uništiti dokaze koristeći boju i sprej. Istog dana je uhapšen.

Optuženi H. P., koji je višestruko osuđivan, tereti se da nije prijavio krivično djelo. On je, prema tužilaštvu, nakon što mu je D. B. priznao ubistvo i pokazao tijelo, napustio stan bez da je obavijestio nadležne, iako je znao da bi njegova prijava omogućila brže rasvjetljavanje događaja.

Osoba koja je bila u stanu sa D. B. i P. E. sve je prespavala u susjednoj sobi te se u jutarnjim satima udaljila iz stana.

D. B. se tereti za krivično djelo ubistva na okrutan način, dok se H. P. tereti za neprijavljivanje krivičnog djela i učinitelja.

