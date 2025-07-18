Identifikovani i privedeni osumnjičeni za krađu i oštećenje relikvija u Sabornom hramu

Policijski istražitelji OKP PU Tuzla identifikovali su i priveli dva muškarca iz Tuzle u vezi s otuđenjem novčanog iznosa i oštećenjem kivota čestice moštiju blažene Matrone Moskovske u Sabornom hramu Uspenja presvete Bogorodice u Tuzli.

Osumnjičeni, Dž.H. (1985.) i K.P. (1993.), privedeni su u prostorije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, gdje trenutno traju kriminalističke radnje nad njima.

Sve dalje mjere i postupci se preduzimaju po nalogu dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.