Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TUZLA

Identifikovani i privedeni osumnjičeni za krađu i oštećenje relikvija u Sabornom hramu

Osumnjičeni, Dž.H. (1985.) i K.P. (1993.), privedeni su u prostorije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

Oskrnavljen Saborni hram u Tuzli. RTRS/Facebook

M. Až.

18.7.2025

Policijski istražitelji OKP PU Tuzla identifikovali su i priveli dva muškarca iz Tuzle u vezi s otuđenjem novčanog iznosa i oštećenjem kivota čestice moštiju blažene Matrone Moskovske u Sabornom hramu Uspenja presvete Bogorodice u Tuzli.

Osumnjičeni, Dž.H. (1985.) i K.P. (1993.), privedeni su u prostorije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, gdje trenutno traju kriminalističke radnje nad njima.

Sve dalje mjere i postupci se preduzimaju po nalogu dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

# SABORNI HRAM
# TUZLA
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.