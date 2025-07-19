"AVAZ" SAZNAJE

Filmska potjera kod Doboj Juga: Vozači se oglušili na naredbu policije, službenik pucao na vozilo!

Upozoravao ih je kolega da stanu, u međuvremenu je kolega ispalio jedan hitac u njihovo vozilo, u pneumatike, potvrđeno je za "Avaz"

Policija intervenisala.

Piše: Amila Ovčina

19.7.2025

Prava drama odvijala se jučer poslijepodne u mjestu Mravići kada su policijski službenici koji su izvršavali redovnu kontrolu saobraćaja morali učestvovati u potjeri za nesavjesnim vozačima, s obzirom da se vozači dva automobila nisu oglušili na njihove naredbe, saznaje portal "Avaza".

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a ZDK, ovaj događaj se desio 18.07.2025. godine, oko 18 sati.

- Dva putnička motorna vozila Audi slovenačkih tablica i Fiat bez registarskih oznaka su se „šlepali“, te nisu patroli stali. U tome je patrola pokušala zaustaviti vozila. Patrola je krenula prema njima – rečeno je za portal "Avaza".

Iz policije su dodali da su vozači dva vozila velikom brzinom krenuli ka policijskom automobilu, a da su policijski službenici morali da pobjegnu kako ih ne bi udarilo jedno od vozila.

- Upozoravao ih je kolega da stanu, u međuvremenu je kolega ispalio jedan hitac u njihovo vozilo, u pneumatike. Nisu se zaustavili i dalje. Nastavili su kretanje prema Zenici, u mjestu Mravići, iz Doboja prema Zenici. Uviđaj je izvršen, sektor krim policije. Nije bilo razmjene vatre sa njihove strane. Hitac je ispaljen radi upozorenja. Kolege su vršile redovne poslove, kontrola brzine. Njih su pokušali zaustaviti, nisu im htjeli stati – dodaju iz Operativnog centra.

Tužilac je bio na licu mjesta. Nema povrijeđenih lica. Sve se odigralo u blizini ugostiteljskog objekta "Bistro Faki". 

# ZENICA
# DOBOJ JUG
# MUP ZDK
# MRAVIĆI
