Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POMOGLI I VOLONTERI

Povoljnija situacija na požarištima u okolini Trebinja: U gašenju učestvovalo oko stotinu vatrogasaca

Lokalizovan je požar na području Starog Slanog i dijela Trebinjskih brda, dok je dio linije, bez kontrole, prešao prema planini Bjelasnici

Proširio se dim. RTRS

A. O.

19.7.2025

Situacija na požarištima u okolini Trebinja je povoljnija nego prethodnih dana.

Lokalizovan je požar na području Starog Slanog i dijela Trebinjskih brda, dok je dio linije, bez kontrole, prešao prema planini Bjelasnici, prenosi RTRS.

U gašenju je učestvovalo oko stotinu vatrogasaca, volontera, pripadnika Civilne zaštite, javnih preduzeća, kao i helikopter MUP-a RS.

Njih je jučer obišao i predsjednik RS Milorad Dodik i zahvalio svima koji učestvuju u gašenju.

Rekao je da će dalji troškovi nastali uslijed požara, biti isplaćeni iz budžeta.

# POŽAR
# VATRA
# TREBINJE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.