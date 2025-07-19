Povoljnija situacija na požarištima u okolini Trebinja: U gašenju učestvovalo oko stotinu vatrogasaca

Situacija na požarištima u okolini Trebinja je povoljnija nego prethodnih dana.

Lokalizovan je požar na području Starog Slanog i dijela Trebinjskih brda, dok je dio linije, bez kontrole, prešao prema planini Bjelasnici, prenosi RTRS.

U gašenju je učestvovalo oko stotinu vatrogasaca, volontera, pripadnika Civilne zaštite, javnih preduzeća, kao i helikopter MUP-a RS.

Njih je jučer obišao i predsjednik RS Milorad Dodik i zahvalio svima koji učestvuju u gašenju.

Rekao je da će dalji troškovi nastali uslijed požara, biti isplaćeni iz budžeta.