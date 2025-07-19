Epilog velike akcije u Tuzli i Kalesiji: Dvojica uhapšena, oduzeta droga, oružje i automobili

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a su uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a i PS Kalesija, tokom dana 18.7.2025.godine, nakon višemjesečne istrage u cilju suzbijanja zloupotrebe opojnih droga koja se provodi pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a postupajući po naredbama Općinskog suda u Tuzli, izvršili pretresanje objekata, vozila i lica na području Tuzle i Kalesije, saopćeno je iz MUP-a TK

- Tom prilikom su pronađeni predmeti i tragovi koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela iz člana 238 KZ F BiH - Nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.