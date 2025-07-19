VIŠEMJESEČNA ISTRAGA

Epilog velike akcije u Tuzli i Kalesiji: Dvojica uhapšena, oduzeta droga, oružje i automobili

Dvojica uhapšenih u Tuzli bit će predati Tužilaštvu TK

Detalj s jučerašnje akcije. Avaz

B. C.

19.7.2025

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a su uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a i PS Kalesija, tokom dana 18.7.2025.godine, nakon višemjesečne istrage u cilju suzbijanja zloupotrebe opojnih droga koja se provodi pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a postupajući po naredbama Općinskog suda u Tuzli, izvršili pretresanje objekata, vozila i lica na području Tuzle i Kalesije, saopćeno je iz MUP-a TK

- Tom prilikom su pronađeni predmeti i tragovi koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela iz člana 238 KZ F BiH - Nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. 

Pronađeni predmeti ( automobili, motocikl, vatreno oružje sa rezervnim okvirima i municijom, novac, praškasta materija koja asocira na opojnu drugu, digitalna vaga, mobilni telefoni i drugi predmeti koji se dovode u vezu ili potiču iz izvršenja krivičnjh djela) su privremeno oduzeti, a licima koja se sumnjiče za počinjenje navedenih krivičnih djela, A. Dž. (1991) i L.K.(1995), obojica nastanjeni u Tuzli, je oduzeta sloboda.

- Isti se nalaze u prostorijama za zadržavanje Uprave policije MUP TK-a, a nakon kriminalističke obrade uz Izvještaj sa dokazima biće predati na nadležno postupanje tužiocu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona - naveli su iz policije.

