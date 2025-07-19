Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRĐENO ZA "AVAZ"

U akciji MUP-a TK uhapšen pripadnik Oružanih snaga BiH, poznat identitet i drugog lica

Nakon kriminalističke obrade uz Izvještaj sa dokazima biće predati na nadležno postupanje tužiocu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona

Tokom jučerašnje akcije hapšenja - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+1
Piše: Amila Ovčina

19.7.2025

Dvije osobe uhapšene su jučer u velikoj akciji koju su sproveli istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a su uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a i PS Kalesija.

Kako portal "Avaza" saznaje iz izvora bliskih istrazi, uhapšen je muškarac inicijala A.Dž. pripadnik Oružanih snaga BiH. Također, kako saznajemo, drugo lice koje je uhapšeno je Luka Kurtalić.

Prema nezavničnim informacijama, lice A.DŽ. je Asif Džananović.

Podsjetimo, kako je jutros saopćeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, nakon višemjesečne istrage u cilju suzbijanja zloupotrebe opojnih droga koja se provodi pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a postupajući po naredbama Općinskog suda u Tuzli, jučer su izvršeni pretresi objekata, vozila i lica na području Tuzle i Kalesije.

- Tom prilikom su pronađeni predmeti i tragovi koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela iz člana 238 KZ F BiH - Nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pronađeni predmeti (automobili, motocikl, vatreno oružje sa rezervnim okvirima i municijom, novac, praškasta materija koja asocira na opojnu drugu, digitalna vaga, mobilni telefoni i drugi predmeti koji se dovode u vezu ili potiču iz izvršenja krivičnih djela) su privremeno oduzeti, a licima koja se sumnjiče za počinjenje navedenih krivičnih djela, A. Dž. (1991) i L.K.(1995), obojica nastanjeni u Tuzli, je oduzeta sloboda. Isti se nalaze u prostorijama za zadržavanje Uprave policije MUP TK-a, a nakon kriminalističke obrade uz Izvještaj sa dokazima biće predati na nadležno postupanje tužiocu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona – saopćeno je.

# DROGA
# MUP TK
# AKCIJA
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.