U akciji MUP-a TK uhapšen pripadnik Oružanih snaga BiH, poznat identitet i drugog lica

Dvije osobe uhapšene su jučer u velikoj akciji koju su sproveli istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a su uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a i PS Kalesija.

Kako portal "Avaza" saznaje iz izvora bliskih istrazi, uhapšen je muškarac inicijala A.Dž. pripadnik Oružanih snaga BiH. Također, kako saznajemo, drugo lice koje je uhapšeno je Luka Kurtalić.

Prema nezavničnim informacijama, lice A.DŽ. je Asif Džananović.

Podsjetimo, kako je jutros saopćeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, nakon višemjesečne istrage u cilju suzbijanja zloupotrebe opojnih droga koja se provodi pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a postupajući po naredbama Općinskog suda u Tuzli, jučer su izvršeni pretresi objekata, vozila i lica na području Tuzle i Kalesije.

- Tom prilikom su pronađeni predmeti i tragovi koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela iz člana 238 KZ F BiH - Nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pronađeni predmeti (automobili, motocikl, vatreno oružje sa rezervnim okvirima i municijom, novac, praškasta materija koja asocira na opojnu drugu, digitalna vaga, mobilni telefoni i drugi predmeti koji se dovode u vezu ili potiču iz izvršenja krivičnih djela) su privremeno oduzeti, a licima koja se sumnjiče za počinjenje navedenih krivičnih djela, A. Dž. (1991) i L.K.(1995), obojica nastanjeni u Tuzli, je oduzeta sloboda. Isti se nalaze u prostorijama za zadržavanje Uprave policije MUP TK-a, a nakon kriminalističke obrade uz Izvještaj sa dokazima biće predati na nadležno postupanje tužiocu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona – saopćeno je.