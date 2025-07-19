Važno upozorenje iz MUP-a RS: Ne unosite lične podatke na ovu internet stranicu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske upozorava građane na sve učestalije primjere u kojima putem aplikacije Telegram građani dobijaju poruke sljedećeg sadržaja: „Na web stranici su vaše slike“ te se u istoj poruci nalazi i poveznica (link), saopćeno je iz MUP-a RS.

Fišing internet stranica

Predmetni link upućuje na fišing internet stranicu koja prikuplja lične podatke građana. Unosom podataka na predmetnu internet stranicu građani rizikuju da im se preuzme Telegram nalog te da nepoznate osobe dođu do njihovih ličnih podataka te njima direktno ili sa njima povezanim osobama nanesu i materijalnu štetu.

Napominjemo da i sama aplikacija Telegram daje upozorenje da se sigurnosni kod, potreban za verifikaciju naloga na drugom uređaju ne dijeli nikome, a i pojedini veb pretraživači upozoravaju da su navedeni linkovi nesigurni ili opasni.

Upozoravamo građane da ne pristupaju ovakvim sumnjivim linkovima, da uvijek provjere izvor sa kojeg su dobili ovakvu ili sličnu poruku, čak i ako se u prvi mah učini da je dobijena od poznatog kontakta da budu oprezni i uporede naziv kontakta i broj koji je sačuvan uz taj kontakt, te da provjeravaju relevantnost svakog linka, odnosno veb adrese (eng. URL - Uniform Resource Locator) kojoj pristupaju.

Izvršiti provjeru

Ukoliko su građani pristupali predmetnim linkovima, te nisu sigurni da li im je nastupila posljedica, savjetujemo im da na aplikaciji Telegram izvrše provjeru da li je uz njihov uređaj na aplikaciju spojen još neki uređaj. To mogu učiniti na način što će otvoriti aplikaciju Telegram na svom uređaju, otići u dio Podešavanja (Settings), zatim Uređaji (Devices) i izvršiti uvid koji uređaji su spojeni na aplikaciju.

U slučaju da su građani oštećeni nekim od krivičnih djela, pozivamo ih da isto prijave nadležnoj policijskoj stanici a više informacija o zaštiti ličnih podataka na internetu i druge preventivne savjete građani mogu pročitati i na internet stranici Jedinice za visokotehnološki kriminalitet, Uprave kriminalističke policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske https://mup.vladars.rs/index.php?vijest=vtk.