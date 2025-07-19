Loše vijesti za vlasnike kriptovaluta: Zemlja članica EU odobrila visoke poreze

Vlada Slovenije odobrila je prijedlog zakona o porezu na dobit od otuđenja kripto imovine i prijedlog izmjene zakona o porezu na dobit od stjecanja derivativnih financijskih instrumenata.

Oporezovat će se dobit od prodaje ili zamjene kriptovaluta za usluge, robu, uključujući, na primjer, dionice ili fiat valutu (npr. eure, dolare), koju fizičke osobe, rezidenti Slovenije, ostvare u određenoj poreznoj godini.

Dobit ostvarena kripto imovinom

Međutim, dobit ostvarena kripto imovinom koja je dio kompanije fizičke osobe s kojom samostalno obavlja djelatnost neće se oporezivati na ovaj način - to spada u poreze na dobit. Dobit će se oporezivati s 25%, osim ako se ne odlučite za oporezivanje kao standardna osoba, samostalni poduzetnik ili d.o.o. To je konačna stopa koja se neće smanjivati tokom godina vlasništva (kao kod dionica).

Porezna osnovica je dobit. Dobit je razlika između zbroja vrijednosti prilikom otuđenja kripto imovine otuđene u poreznoj godini i zbroja vrijednosti prilikom stjecanja kripto imovine stečene u poreznoj godini. Kada je razlika negativna, tj. gubitak, višak zbroja vrijednosti prilikom stjecanja kripto imovine prenosi se u sljedeću poreznu godinu. Porezni obveznici bit će dužni voditi evidenciju o stjecanju i otuđenju kripto imovine za sva ulaganja u kripto imovinu te ih na zahtjev dostaviti poreznoj upravi. Ulaganja u kripto imovinu do 1000 eura neće se oporezivati.

Zakon će se primjenjivati na porezne godine koje počinju 1. januara 2026. ili kasnije, što znači da ćete prvi put platiti porez sredinom 2027. Međunarodna razmjena informacija bit će potrebna za plaćanja kripto imovinom ako je pojedinačna vrijednost veća od 50.000 eura. Izvještavanje Poreznoj upravi bit će potrebno od tisuću eura nadalje.

Važan korak

Nakon sjednice vlade, ministar financija Klemen Boštjančič objasnio je:

- Ovo je važan korak kojim pratimo situaciju na financijskim tržištima“, rekao je, objasnivši da novi zakon o porezu na dobit od raspolaganja kripto imovinom uređuje sustav i uvodi obvezu plaćanja poreza na dobit, tj. prihod pojedinaca koji će se ostvariti prilikom raspolaganja kripto imovinom. „Time se osigurava veća jednakost u poreznom tretmanu prihoda od različitih vrsta financijskih ulaganja pojedinaca, na temelju načela da se usporedivi prihodi također trebaju oporezivati približno jednako“, rekao je, naglasivši da je većina zemalja koje su oporezivale dobit od kripto imovine odabrala sličan put.

Vlada će također promijeniti zakon o oporezivanju dobiti od derivatnih financijskih instrumenata. Trenutna porezna skala, koja je započela s 40 posto za jednu godinu, bit će zamijenjena jedinstvenim oporezivanjem od 25 posto s daljnjim smanjenjima. Razlozi su pojednostavljenje, ekvivalentnost s kriptovalutama i kratkoročna priroda instrumenata.