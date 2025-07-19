Uhapšene dvije žene: Jedna predata sudskoj policiji Istočno Sarajevo

Uhapšene dvije kradljivice: Jedna predata sudskoj policiji Istočno Sarajevo Policijski službenici PU Novo Sarajevo, na osnovu raspisane

Centralne potrage jučer su u 13:05 sati uhapsili G. T. (45), rođena u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo krađe.

O hapšenju su obaviješteni policijski službenici sudske policije Istočnog Sarajeva koji su istog dana u 14 sati preuzeli uhapšenu 45-godišnjakinju.

Inače u Sarajevu je uhapšena još jedna žena. Zbog razbojničke krađe koju je počinila u ranijem period policija je u općini Centar privela M. O. (37) iz Sarajeva.

Pripadnici PU Novo Sarajevo priveli su i mladića B. F. (24) zbog teške krađe počinjene u ranijem periodu.