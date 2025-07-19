Kod Luke Kurtalića, uhapšenog u velikoj akciji u Tuzli, pronađena policijska iskaznica iz Srbije

Pripadnik Oružanih snaga BiH Asif Džananović i Luka Kurtalić uhapšeni su u akciji MUP-a Tuzlanskog kantona koja je sprovedena jučer na tom području.
Akcija MUP-a TK trajala je mjesecima i nazvana je po Luki Kurtaliću, navodi portal Istraga.ba. Kod njega je pronađena policijska iskaznica iz Srbije.
Plaćeni ubica i bivši pripadnik Crvenih beretki Predrag Ratković kojeg je MUP Tuzlanskog kantona uhapsio u avgustu prošle godine ranije se skrivao kod Luke Kurtalića, saznaje Istraga.ba. Ratkovića je Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno osudio na 16 godina zatvora u martu 2024. godine zbog ubistva.
U velikoj akciji jučer su učestvovali istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a su uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a i PS Kalesija.
Akcija je provedena nakon višemjesečne istrage u cilju suzbijanja zloupotrebe opojnih droga koja se provodi pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a postupajući po naredbama Općinskog suda u Tuzli, jučer su izvršeni pretresi objekata, vozila i lica na području Tuzle i Kalesije.
Tokom akcije pronađeni u privremeno oduzeti automobili, motocikl, vatreno oružje sa municijom, veća količina novca, praškasta materija koja asocira na drogu, digitalna vaga, mobilni telefoni i drugi predmeti.