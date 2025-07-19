SLETJELA S KOLOVOZA

Vatrogaci i Hitna spašavali vozačicu Golfa u nesreći kod Prijedora

Mptociklista teže povrijeđen u Bosanskom Novom, oboje prevezeno u UKC RS

B. C.

19.7.2025

Tokom noći na području Policijske uprave Prijedor u saobraćama teško su povrijeđene dvije osobe.

Na regionalom putu u mjestu Petrovo u Prijedoru prilikom slijetanja sa kolovoza vozila Golf teško je povrijeđena I.G. iz Prijedora.

U izvlačenju vozačice iz smrskanog Golfa intervenoirali su vatrogasci i ekipa Hitne pomoći.

U slijetanju motocikla na regionalnom putu Blagaj Japra u Bosanskom Novom teške tjelesne povrede zadobio je E. D. iz Bosanskog Novog.

Oboje su prevezeni na Univerzitetsko – klinički centar Republike Srpska u Banja Luci.

Policijska uprava Prijedor još jednom podsjeća sve učesnike u saobraćaju da je u toku preventivna kampanja “Lako je brzinu smanjiti” i poziva vozače i sve druge učesnike na odgovorno ponašanje.

