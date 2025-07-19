Policija u Sarajevu zaustavila 12 pijanih i pet drogiranih vozača

Službenici policije MUP-a Kantona Sarajevo, u toku proteklog dana, preduzimajući redovne mjere kontole saobraćaja uručili 1.159 prekršajnih naloga, saopćeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Iz sobraćaja je isključeno 12 vozača zbog upravljanja motornim vozilom pod dejstvom alkohola, te šest vozača zbog upravljana vozila pod utjecajem opojnih droga.

Isključeno je i pet osoba jer su upravljali vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom i tri vozača koji su vozili za vijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Isključena su i dva vozila zbog isteka važnosti potvrde o registraciji, tri neregistrirana vozila.