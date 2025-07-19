Velika požar terenu između Stoca i Mostara: Gasi ga air-traktor, širi se prema RS

Na tromeđi između Mostara, Stoca, odnosno, dijelu Hodova i područja koje pripada entitetu Republika Srpska danas je buknuo veliki požar.

U gašenju požara, vatrogascima DVD Stolac kojima pomažu i ekipe Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, angažovan je i air-traktor.

Potvrdio je to za portal "Dnevnog avaza" Pero Pavlović, portparol Uprave civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Prema njegovim riječima, do sada je air-traktor imao pet naleta, a požar se širi prema području RS-a.

Kako navodi portal Hercegovina.info požar je aktivan na brdu Kotašnica, između sela Hodovo i Donji Brštanik, a air-traktor je djelovao na području gdje su kuće bile ugrožene.