Igor Milošević, serijski silovatelj ponovo na slobodi

Igor Milošević, serijski silovatelj, juče je izašao iz zatvora, nakon što je odslužio kaznu na koju je bio osuđen zbog droge.

On je u decembru 2023. godine uhapšen ispred OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu, a osuđen je na godinu i sedam mjeseci zatvora zbog nedozvoljenog posjedovanja droge.

Višestruki povratnik

Inače, Igor Milošević je više od polovine života proveo u zatvoru.

Na slobodi se našao u aprilu 2023. godine, ali je već u decembru te godine ponovo završio iza rešetaka. On je višestruki povratnik u vršenju različitih krivičnih djela, koje čini od svoje 14. godine.

On je 1992. napao devet žena, od kojih je četiri silovao. Na slobodi se našao 2001. godine, ali se nije "popravio", pa je nakon samo mjesec dana silovao jednu ženu i počinio osam krađa. Tada je osuđen na 10 godina, ali je izašao nakon pet i po godina. Ubrzo je opet završio na robiji, 2007. godine, pošto je silovao radnicu u beogradskom butiku i opljačkao je", naveo je izvor Kurira.

Podsjetimo, nakon što je odslužio zatvorsku kaznu zbog silovanja, Milošević se 2023. godine našao na slobodi, što je uznemirilo građane koji su danima na društvenim mrežama kačili njegove fotografije i upozoravali sve, a naročito žene i djevojke, o tome gdje se on nalazi.

