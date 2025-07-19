Video / Dok je pio kafu na Baščaršiji: Jasmin Hatić ponovo priveden

Jasmin Hatić, "žestoki momak" iz Starog Grada, priveden je danas dok se nalazio u jednom kafiću na Baščaršiji, u blizini Sebilja.

Hatić, koji je ranije višestruko presuđivan, prvo je pretresen dok se nalazio u bašti kafića, a onda je i priveden. Nije poznato koje je krivično djelo počinio i da li je zadržan u pritvoru.

Podsjećamo, on je početkom ove godine osuđen na pet mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 10.000 KM zbog iznude.

2021. godine Jasmina Hatića je nakon prihvatanja Sporazuma o priznanju krivice, Općinski sud u Sarajevu proglasio krivim zbog krivičnih djela izazivanje opće opasnosti i nanošenje lakih tjelesnih povreda. Osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvije godine.