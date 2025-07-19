Video / Dok je pio kafu na Baščaršiji: Jasmin Hatić ponovo priveden

Jasmin Hatić, "žestoki momak" iz Starog Grada, priveden je danas dok se nalazio u jednom kafiću na Baščaršiji, u blizini Sebilja.
Hatić, koji je ranije višestruko presuđivan, prvo je pretresen dok se nalazio u bašti kafića, a onda je i priveden. Nije poznato koje je krivično djelo počinio i da li je zadržan u pritvoru.
Podsjećamo, on je početkom ove godine osuđen na pet mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 10.000 KM zbog iznude.
2021. godine Jasmina Hatića je nakon prihvatanja Sporazuma o priznanju krivice, Općinski sud u Sarajevu proglasio krivim zbog krivičnih djela izazivanje opće opasnosti i nanošenje lakih tjelesnih povreda. Osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvije godine.
Riječ je o pucnjavi koja se desila 15. decembra 2020. godine, oko 18 sati u ulici Ferhadija gdje je ispalio pet metaka iz vatrenog oružja u pravcu Almera Inajetovića kojeg su pogodila dva zrna u predjelu nogu. Tom prilikom lakše su ranjene još dvije osobe koje su se nalazile u neposrednoj blizini.
Jasmin Hatić je 2010. teško ranjen na Baščaršiji kada je na njega pucao Haris Drljo. U pucnjavi na Breki 2012. godine u ulici Himze Polovine ranjeni su Davor Đurđević (37), Kenan Silajdžić (31) i Almer Inajetović (36), sva trojica iz Sarajeva. Hatić je i tada privođen, proveo je mjesec u pritvoru, pa je pušten.
Tokom 2014. Jasmin Hatić hapšen je zbog sumnje da je dio organizirane grupe koja se bavila međunarodnom trgovinom narkoticima, a tada je dobio godinu zatvora.
Nakon što je u junu 2018. godine Adin Bajraktarević pucao na njegovog brata Mirzu, nanijevši mu lakše tjelesne povrede, Jasmin je u ulici Obala Kulina bana bacio bombu na njegovu porodičnu kuću.
Osim ovih krivičnih djela, Jasmin Hatić je učestvovao i u nekoliko tučnjava, a sumnjičen je i za izazivanje opće opasnosti.