Izbio požar kod Mostara, vatru gasi i air-traktor

Nakon djelovanja na požarištu na tromeđi Mostara, Stoca i područja koje pripada entitetu Republika Srpska, Air traktor će djelovati na platou Gubavice, južno od Mostara.

Potvrđeno je to za portal "Dnevnog avaza" iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar čije su ekipe na terenu. Prijavu o požaru su dobili u 17:18 sati nakon čega su na lice mjesta upućene sve raspoložive ekipe.

Podsjetimo, iz Gradske uprave Mostara, su upozorili da je zbog izuzetno visokih temperatura i sušnog razdoblja, opasnost od izbijanja požara na području Grada Mostara i Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) drastično povećana.

Apelovali su na sve građane da se strogo pridržavaju mjera zaštite od požara kako bi se spriječile nesreće velikih razmjera a kojima smo svjedočili prethodnih dana.

Upozorili su da je strogo zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru, što uključuje paljenje korova, suhe trave i drugog biljnog otpada, paljenje vatre u šumama i na poljoprivrednim površinama, korištenje roštilja na mjestima koja nisu predviđena i sigurna za tu namjenu, kao i bacanje opušaka i drugih zapaljivih predmeta.

- Podsjećamo vas da su za nepoštivanje Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu HNK predviđene visoke novčane kazne, a u slučaju izazivanja požara sa velikom materijalnom štetom ili ljudskim žrtvama, počinioci se mogu suočiti i sa krivičnom odgovornošću. Vaša odgovornost i savjesno ponašanje ključni su za očuvanje naših šuma, imovine, i najvažnije, ljudskih života. Budimo odgovorni i zaštitimo se zajedno! U slučaju da primijetite požar, odmah obavijestite Profesionalnu vatrogasnu jedinicu pozivom na broj 123 ili Operativni centar civilne zaštite Grada Mostara na broj 122 - naveli su iz Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo Grada Mostara.