Roštilj Šveđana bio koban: Izbio veliki požar na Braču, vatrogasci dežurali cijelu noć

Na požarištu iznad Bola na Braču cijelu noć je dežuralo 20 vatrogasaca s osam vozila kako bi sanirali eventualna nova izdimljavanja ili pojavu plamena, potvrdio je zapovjednik vatrogasaca na Braču, Nikola Martinić.

Izgorjelo je oko 42 hektara niskog raslinja i borove šume, a nakon smirivanja požara dio vatrogasaca ranije je vraćen kućama, prenosi Index.hr.

Splitska policija je uviđajem utvrdila sumnju da su požar, koji je rano u petak izbio iznad Bola na otoku Braču, izazvali švedski turisti koji su tokom večeri koristili roštilj.

- Utvrđena je sumnja da je uzrok požara otvoreni plamen ili žar nastao pod utjecajem vjetra iz ložišta za roštilj kojeg su tokom večeri koristila tri državljanina Švedske, koji kao turisti sa svojim porodicama koriste kuću za iznajmljivanje - saopćila je policija.

Nad njima je, kako navode, provedeno kriminalističko istraživanje, a o svemu utvrđenom bit će obaviješteno državno tužilaštvo.

Požar, koji je izbio u noći između četvrtka i petka na području Bola, ugrozio je više kuća i ugostiteljskih objekata koje su vatrogasci uspjeli obraniti, kao i plažu Zlatni rat prema kojoj se vatra širila.

- Evakuirali smo hotel i kamp-naselje, na sreću je sve prošlo bez ozbiljnijih povreda - kazao je Martinić, dodavši da je požar zahvatio i nekoliko maslinika.