U tučnjavi u Ulcinju teško povrijeđen mladić: Uhapšeno devet osoba

U tučnjavi koja se u petak ujutro dogodila u Ulcinju teško je povrijeđen britanski državljanin A.A. (25), a zbog incidenta je uhapšeno devet osoba, saopćeno je iz Uprave policije Crne Gore. Iz policije su kazali da je, nakon kraće verbalne rasprave u jednoj diskoteci na Maloj plaži u Ulcinju, državljanin Švedske A.B.(25) fizički napao američkog državljanina D.L.(19), na način što mu je zadao više udaraca otvorenim šakama u predjelu glave. Kako su naveli, nakon ovog događaja, A.B. se sa saputnicima u vozilu: A.B.(24), S.M.(24) i M.I.(23) iz Švedske, i A.A.(25) iz Velike Britanije, uputio ka apartmanima gdje su smješteni, kada ih je u gradu, presrelo više lica u vozilu i na motociklu.

- Nakon toga je došlo do tučnjave kojom prilikom su jedni drugima zadali udarce pesnicama i nogama po glavi i tijelu, a zatim je druga grupa osoba od A.B. oduzela vozilo kojim je upravljao i udaljila se u nepoznatom pravcu - kaže se u saopćenju.

Ističe se da se u vozilu u tom trenutku nalazio novčanik sa oko 500 EUR, skupocjeni sat Hublot, zlatni nakit, i četiri mobilna telefona. Iz Uprave policije su rekli da je desetak minuta nakon događaja policijska patrola pronašla pomenuto vozilo napušteno na parking prostoru jedne benzinske stanice.

- Usljed fizičkog napada, oštećenima su konstatovane tjelesne povrede, dok je A.A. zadobio teške tjelesne povrede, što je konstatovano u izvještaju ljekara specijaliste - navodi se u saopćenju.

Kako se dodaje, policijski službenici su identifikovali i locirali osumnjičene i pronašli vozilo ulcinjskih registarskih oznaka kojim su upravljali, te radi prikupljanja obavještenja, doveli A.S.(21) iz Ulcinja i američke državljane D.L.(19), E.L.(25) i L.Ć.(20). Iz policije su kazali da je sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji se nakon uvida u spise predmeta, izjasnio da u navedenim radnjama nema elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti.

- Preduzimajući dalje mjere i radnje iz nadležnosti policije, zbog počinjenog prekršaja iz člana 10 st.2 Zakona o javnom redu i miru, uhapšeni su E.L, D.L, L.Ć, A.S, A.B, A.B, S.M, M.I. i A.A - kaže se u saopćenju.

Oni će, kako se navodi, biti privedeni nadležnom sudiji za prekršaje.