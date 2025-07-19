Stotinu ljudi gađalo policijska vozila kašikarama i molotovljevim koktelima u Limožu

Oko 100 osoba sa kapuljačama gađalo je prošle noći kašikarama i molotovljevim koktelima vozila u Limožu, u centralnom dijelu Francuske, tokom noćnih sukoba sa organima reda, a u kojima je povrijeđeno 10 policajaca, saopštile su danas lokalne vlasti.

"To je urbani gerilski rat", rekao je gradonačelnik Limoža Emil Rože Lomberti i dodao da je nasilje prisutno u radničkom naselju gdje vlada siromaštvo i u kojem žive mladi imigrantskog porijekla.

Prema njegovim riječima, to naselje je postalo "zona bezakonja".

Incident se dogodio oko 1.00 u blizini radničkog naselja u Limožu, gdje je oko 100 ljudi blokiralo nacionalni put i napalo vozila, uglavnom ručnim bombama, navela je policija.

"Bilo je između 100 i 150 osoba sa kapuljačama naoružanih molotovljevim koktelima, kašikarama, kamenjem, gvozdenim šipkama i bejzbol palicama", dodala je policija koja je intervenisala suzavcem.

Sukob sa policijom je trajao do 4.00.

Povrijeđeni policijci zbrinuti su u bolnici i pušteni kući.

Lokalno tužilaštvo je otvorilo istragu o učešću u oružanom okupljanju i nasilju nad policajcima.

Ta noć sukoba uslijedila je poslije drugih incidenata koji su se u istom naselju dogodili 14. jula, na nacionalni praznik u Francuskoj.

Ministarstvo unutrašnjih poslova tada je rasporedilo dodatne policijske snage specijalizovane za održavanje reda u gradu.