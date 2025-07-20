Poznat identitet muškarca koji je ubijen u pucnjavi: Stradali bio blizak škaljarskom kriminalnom klanu

Ubistvo se desilo u lokalu "Taormina" koji se nalazi u stambenoj zgradi

A. O. / Vijesti.me

20.7.2025

Podgoričanin Ivan Milačić ubijen je sinoć, a S.R. ranjen je u pucnjavi koja se desila u ulici Svetozara Markovića pet minuta prije ponoći, u Podgorici.

Stradali je prema informacija "Vijesti" bio blizak škaljarskom kriminalnom klanu. Prema informacijama "Vijesti" S.R. lakše je povrijeđen.

Ubistvo se desilo u lokalu "Taormina" koji se nalazi u stambenoj zgradi.

- Večeras je oko pet minuta prije ponoći došlo do upotrebe vatrenog oružja u ulici Svetozara Markovića u Podgorici, kojom je prilikom jedno lice stradalo, dok je jedno lice povrijeđeno. Službenici Uprave policije preduzimaju hitne, sveobuhvatne mjere i radnje u saradnji sa tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti događaja, identifikacije, lociranja i lišenja slobode izvršioca i rasvjetljavanja cjelokupnog događaja - saopćeno je iz tamošnje Uprave policije.

Milačić je bio osuđen na tri godine zatvora zbog produženog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Bio je osumnjičen za ubistvo Saše Klikovca u julu 2020. godine, ali je oslobođen optužbi.

U Podgorici se prije par dana desilo još jedno ubistvo - Igor Nedović ubijen je 16. jula oko 13.30 sati u Staroj Varoši. Za to ubistvo sumnjiči se Arjan Rečković za kojim policija traga.

Rečković se sumnjiči i da je u maju sa tri metka ranio Nedovića u stomak.

