Udario u betonski stub kod Prijedora: Vozača izvlačili vatrogaci

Teška nesreća dogodila se jutros oko 4:30 sati na lokalnom putu u mjestu Donji Garevci kod Prijedora, kada je putnički automobil Volvo sletio s kolovoza i udario u betonski stub javne rasvjete.

Kako je potvrđeno iz Policijske uprave Prijedor, u nesreći je učestvovao vozač D. D. iz Prijedora koji je upravljao vozilom u trenutku slijetanja s puta. Odmah po dojavi, na lice mjesta upućene su ekipe Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Prijedor, kao i pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice.

U intervenciji je učestvovalo šest vatrogasaca-spasilaca koji su koristili specijalni razvalni alat kako bi došli do unesposobljenog vozača, izvukli ga iz potpuno uništenog vozila i predali ga medicinskom timu.

Povrijeđeni je na terenu zbrinut i imobilisan prema pravilima urgentne medicine, a zatim prevezen u Opštu bolnicu Prijedor, gdje će biti utvrđen stepen zadobijenih povreda. Istražni postupak o uzrocima ove teške saobraćajne nesreće je u toku.