Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TEŠKO POVRIJEĐEN

Udario u betonski stub kod Prijedora: Vozača izvlačili vatrogaci

Povrijeđeni je na terenu zbrinut i imobilisan prema pravilima urgentne medicine, a zatim prevezen u Opštu bolnicu Prijedor

B. C.

20.7.2025

Teška nesreća dogodila se jutros oko 4:30 sati na lokalnom putu u mjestu Donji Garevci kod Prijedora, kada je putnički automobil Volvo sletio s kolovoza i udario u betonski stub javne rasvjete.

Kako je potvrđeno iz Policijske uprave Prijedor, u nesreći je učestvovao vozač D. D. iz Prijedora koji je upravljao vozilom u trenutku slijetanja s puta. Odmah po dojavi, na lice mjesta upućene su ekipe Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Prijedor, kao i pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice.

U intervenciji je učestvovalo šest vatrogasaca-spasilaca koji su koristili specijalni razvalni alat kako bi došli do unesposobljenog vozača, izvukli ga iz potpuno uništenog vozila i predali ga medicinskom timu. 

Povrijeđeni je na terenu zbrinut i imobilisan prema pravilima urgentne medicine, a zatim prevezen u Opštu bolnicu Prijedor, gdje će biti utvrđen stepen zadobijenih povreda. Istražni postupak o uzrocima ove teške saobraćajne nesreće je u toku.

# PRIJEDOR
# VATROGASCI
# NESREĆA
# VOZAČ
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.