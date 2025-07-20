Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podnijelo prijedlog za pritvor za Luku Kurtalića i Asifa Džananovića

Postupajući tužilac Tužilaštva Tuzlanskog kantona je Općinskom sudu Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Luku Kurtalića (30) i Asifa Džananovića (34), koji su osumnjičeni za produženo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Danas će u Općinskom sudu Tuzla biti održano ročište na kojem će sud odlučivati o prijedlogu Tužilaštva.