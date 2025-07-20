UHAPŠENI U AKCIJI MUP-A

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podnijelo prijedlog za pritvor za Luku Kurtalića i Asifa Džananovića

Danas će u Općinskom sudu Tuzla biti održano ročište na kojem će sud odlučivati o prijedlogu Tužilaštva

Asif Džananović i Luka Kurtalić. Društvene mreže

A. O.

20.7.2025

Postupajući tužilac Tužilaštva Tuzlanskog kantona je Općinskom sudu Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Luku Kurtalića (30) i Asifa Džananovića (34), koji su osumnjičeni za produženo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Danas će u Općinskom sudu Tuzla biti održano ročište na kojem će sud odlučivati o prijedlogu Tužilaštva.

Više informacija o predmetu ćemo objaviti sutra, rečeno je iz Tužilaštva TK. 

Podsjetimo, kako je jučer saopćeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, nakon višemjesečne istrage u cilju suzbijanja zloupotrebe opojnih droga koja se provodi pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a postupajući po naredbama Općinskog suda u Tuzli, jučer su izvršeni pretresi objekata, vozila i lica na području Tuzle i Kalesije.

- Tom prilikom su pronađeni predmeti i tragovi koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela iz člana 238 KZ F BiH - Nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pronađeni predmeti (automobili, motocikl, vatreno oružje sa rezervnim okvirima i municijom, novac, praškasta materija koja asocira na opojnu drugu, digitalna vaga, mobilni telefoni i drugi predmeti koji se dovode u vezu ili potiču iz izvršenja krivičnih djela) su privremeno oduzeti, a licima koja se sumnjiče za počinjenje navedenih krivičnih djela, A. Dž. (1991) i L.K.(1995), obojica nastanjeni u Tuzli, je oduzeta sloboda. Isti se nalaze u prostorijama za zadržavanje Uprave policije MUP TK-a, a nakon kriminalističke obrade uz Izvještaj sa dokazima biće predati na nadležno postupanje tužiocu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona – saopćeno je.

# MUP TK
# TUŽILAŠTVO TK
# ASIF DŽANANOVIĆ
# LUKA KURTALIĆ
